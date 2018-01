FOTO: Dobre novice: Čehi po preobratu ugnali Makedonce, Vujović med navijači na tribuni

Po zmagi Slovenije nad Španijo z 31:26 (13:12) je na torkovi drugi tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v rokometu v Varaždinu češka reprezentanca premagala Makedonijo. Po zmagi Čehov se lahko Slovenija še vedno prebije v polfinale ali pa osvoji tretje mesto v skupini II, kar ji prinaša boj za končno peto mesto. Dvoboj je na tribuni, pomešan med makedonske in nekatere slovenske navijače, pospremil tudi selektor naše izbrane vrste Veselin Vujović, ki je v nekdanji jugoslovanski republiki tako kot v Sloveniji pustil velik pečat s svojim likom in delom.

Makedonci so imeli zmago že v svojih rokah, toda ... (Foto: Damjan Žibert)

A zdaj je selektor Slovenije, ki se lahko v polfinale lahko uvrsti v primeru, da premaga Češko, ob tem pa mora Danska premagati Makedonijo, obračun med Nemčijo in Španijo pa se mora končati z neodločenim izidom. V primeru zmage Slovenije nad Češko, Danske nad Makedonijo ter zmagi Španije ali Nemčije na medsebojni tekmi pa bo osvojila tretje mesto v skupini.

Pred sredinimi tekmami zadnjega kroga je v najboljšem položaju Danska s šestimi točkami, Španija, Nemčijo in Češka jih imajo po štiri, Makedonija in Slovenija pa po tri točke. V skupini I v Zagrebu vodi Francija z osmimi točkami, Hrvaška in Švedska jih imata po šest, Norveška štiri, Belorusija in Srbija pa sta brez ene same točke.

Evropsko prvenstvo v rokometu, glavni del, 2. krog:

Skupina II

Makedonija ‒ Češka 24:25 (13:11)

Taleski 5 golov, Velkoski, Stoilov in Mirkulovski 4; Horak 8, Kasparek 6, Hrstka in Zdrahala 4

Slovenija ‒ Španija 31:26 (13:12)

Lestvica: