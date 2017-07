Marku Cavendishu tudi po hudem padcu kritiki ne prizanašajo

Britanski kolesar Mark Cavendish, ki je zavoljo hudega padca predčasno končal najprestižnejšo dirko na svetu, Tour de France, je uporabnike socialnih omrežij pozval k strpnosti. Ti so na njegov račun natrosili številne žaljivke in ga obtožili kot glavnega krivca za diskvalifikacijo Slovaka Petra Sagana iz nadaljnje dirke Po Franciji.

Marku Cavendishu tudi po hudem padcu na dirki Po Franciji kritiki ne prizanašajo. (Foto: AP)

"Prosil bi za strpnost. Vsak ima pravico do svojega mnenja, a tako grozljivih in neokusnih komentarjev na družabnih medijih si jaz in moja družina ne zaslužimo," je med drugim zapisal 32-letni Cavendish.

Neljubi dogodek se je zgodil v zaključnem sprintu torkove četrte etape v Vittelu, ko je v boju za položaj ob ogradi Sagan s komolcem zadel Cavendisha, ki je zletel v ograjo in se raztreščil po tleh, čez njega pa sta nato s kolesom zapeljala še dva tekmovalca. Tekmovalna komisija je po tem dogodku iz nadaljnje dirke izločila dvakratnega svetovnega prvaka iz Slovaške.