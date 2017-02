Martina Ratej z drugim izidom sezone na svetu že na prvi tekmi potrdila nastop na SP

Martina Ratej (Foto: Damjan Žibert)

Več je doslej vrgla le evropska prvakinja Belorusinja Tatjana Kaladovič (65,88 m, 16. februarja v Minsku). S tretjim izidom sezone je že precej za njima ameriška rekorderka Kara Winger (61,16 m). "Zelo sem zadovoljna, po dveh letih se vračam z meti prek norme za velike tekme. Uspel mi je tak met, kot jih delam na treningih in sem z začetkom sezone zelo zadovoljna," je povedala Martina Ratej, ki je pred sezono zamenjala trenerja; Andreja Hajnška je nasledil Lovro Umek. "Glede na to, da sem menjala trenerja, so prišle nove stvari v trening. Cilj je bila potrditev norme za SP in to sem dosegla. Že po prvem, drugem metu sem vedela, da lahko presežem 62 m. Sem imela zelo veliko samozaupanje, da lahko to dosežem." Čez dva tedna jo čaka evropski zimski pokal v metih. "Cilj je, da se približam današnjemu izidu. Je pa res, da sem si sezono že na prvi tekmi rešila, imam že normo za SP in tudi dober izid, da se uvrstim na diamantno ligo, kjer bi tudi rada tekmovala. Želim si, da bi se v njej v skupnem seštevku borila za prva tri mesta. Današnji izid mi daje samozaupanje, da se lahko borim z najboljšimi na velikih tekmah in z njimi enakovredno tekmujem," je bila zadovoljna Ratejeva.