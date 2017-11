McLaren in Pirelli v strahu pred brazilskimi roparji odpovedala testiranja

McLaren je pojasnil, da se je za odpoved testiranj odločil, ker v ekipi čutijo, da so člani osebja ogroženi in pretreseni, ko so jim roparji grozili s puškami. "Skupaj s Pirellijem smo se odločili, da odpovemo testiranja pnevmatik v Interlagosu. Varnost naših ljudi je bilo vedno najpomembnejše in v luči zadnjih dogodkov smo čutili, da nima smisla tvegati," je tvitnil McLaren.

Dirkališče Interlagos v tej sezoni ni bilo deležno najboljše reklame. (Foto: AP)

Člane Mercedesa so oropali v petek zvečer. Osebje jo je odneslo brez poškodb, roparji pa so jim odvzeli dragocenosti in denar. Po poročanju britanskih medijev so bili tarče roparjev tudi člani Williamsa, Sauberja in Mednarodne avtomobilistične zveze Fie. Prihodnost dirke v Braziliji po letu 2020 je prav zaradi varnostnih težav pod velikim vprašajem, po koncu letošnje sezone pa se bo poslovil tudi edini brazilski dirkač Felipe Massa. Svetovni prvak in dirkač Mercedesa, Britanec Lewis Hamilton, je takoj po nedavnih neljubih dogodkih na Twitterju ostro obsodil organizatorje, ki po mnenju Otočana za varnost že nekaj let ne stori dovolj.