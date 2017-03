Med tekmovanjem v Masterchefu podaljšal pogodbo s sponzorjem

Danes so namereč v Gimnastičnem centru Ljubljana podpisali sponzorske pogodbe s perspektivno dvanajsterico telovedcev. BTC tako ostaja pokrovitelj slovenske gimnastike tudi v letu 2017, sponzzorirali pa bodo tudi 13. Svetovni pokal, ki bo maja v Kopru.

"S sponzorskimi pogodbami in podpiranjem Gimnastične zveze Slovenije omogočamo, da svoj čas posvetijo treningom in tekmovanjem. Prepričan sem, da bodo tudi letos postregli z dosežki, na katere bomo lahko ponosni," pojasnjuje Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

(Foto: Iztok Dimc, Studio Bomba)

Telovadec z uspehi na najvišjih tekmovanjih Sašo Bertoncelj, ki je v lanski sezoni osvojil sedmo mesto na Evropskem prvenstvu in prvo mesto na konju z ročaji v skupnem seštevku Svetovnega pokala 2016, je ob obnovitvi pogodbe poudaril: "Takšno sodelovanje s sponzorji nam telovadcem omogoča, da se lahko brezskrbno posvečamo pripravam in posledično razbremenjeni finančnih skrbi nastopimo na tekmovanjih. Zato hvala družbi BTC; naj bo čim več takšnih podpornikov športa in športnikov."

Družba BTC v okviru svoje družbeno odgovorne drže podpira številne športnike in športne organizacije z najvišjimi dosežki na nacionalni in mednarodni ravni. Za razvoj slovenske gimnastike si prizadeva že več kot dve desetletji. Pri tem ohranja podporo Gimnastični zvezi Slovenije, sponzorira posamezne telovadce, prav tako si je prizadevala za odprtje osrednjega vadbenega prostora – Gimnastičnega Centra Ljubljana. S svojo podporo družba BTC krepi zavedanje o pomembnosti aktivnega življenjskega sloga in prispeva h krepitvi športne kulture v Sloveniji.