VIDEO: Meeke dobil reli po Kataloniji, Ogier beži na vrhu skupnega seštevka

Prav na vrhu je zadnji dan relija potekal mirno; Kris Meeke je znal zadržati naskok po sobotnem delu dirke, današnjih zadnjih šest hitrostnih preizkušenj je odpeljal tako, da ni preveč tvegal in se je pripeljal do druge zmage v sezoni. Ta je bila tudi precej manj dramatična kot prva v Mehiki, ko je ljubitelje relija in predvsem svoje navijače v zadnjih kilometrih prestrašil z nepričakovanim izletom s ceste na parkirišče, a je potem vseeno zmagal. Tokrat se je pred startom zadnje hitrostne preizkušnje, "power stagea", ki prinaša tudi dodatne točke petim najboljšim, pošalil, da ni nikjer videl parkirišča, tako da ne pričakuje težav. Res jih ni imel, zmago na zadnjem "brzincu" je prepustil domačinu Daniju Sordu, sam je bil drugi pred Sebastienom Ogierjem, kar je pomenilo zanesljivo zmago. "Ta konec tedna je bil res nekaj posebnega. Ni pomembno, kolikokrat se znajdeš na tleh, ampak to, kolikokrat se pobereš. Vedeli smo, da imamo odličen dirkalnik za asfalt, ta rezultat pa to potrjuje. Za samozavest je ta zmaga kot naročena," je po skupno peti zmagi v karieri dejal Britanec.

Z drugim mestom in povečano prednostjo v seštevku sezone je bil zadovoljen tudi Ogier; Francoz se je tik za Meeka prebil v soboto popoldne in tam ostal do konca. "Super. Ta konec tedna nam je šlo res sijajno. Ni pa bilo lahko. Petek je bil odličen, sobota malo manj, danes pa sem spet našel ritem. Drugo mesto in še nekaj dodatnih toč za 'power stage'. Težko bi bilo še bolje," je izjavil. Precej manj zadovoljni kot pri Citroenu in M Sport Fordu pa so bili pri Hyundaiju. Njihov prvi adut Thierry Neuville, do te dirke je bil najbližji zasledovalec Ogierja, je namreč sredi relija zaradi tehničnih težav odstopil, kar pomeni, da je Belgijec zdaj v SP zdrsnil celo na tretje mesto. Nedeljsko preizkušnjo je sicer na tretjem mestu končal še drugi voznik M Sport Forda Ott Tänak, za moštvenim sotekmovalec je zaostal pet sekund, manj kot minuto zaostanka si je za zmagovalcem nabral še četrti Finec Juho Hänninen (Toyota). Ogier ima dve dirke pred koncem že zajetno prednost, saj je zbral 198 točk, drugi je zdaj Tänak s 161, tretji pa Neuville s 160. Do konca sezone sta še dva relija, naslednji bo valižanski reli med 26. in 29. oktobrom, zadnji pa avstralski med 16. in 19. novembrom.

Izidi:

1. Kris Meeke/Paul Nagle (VBr/Irs/Citroen C3) 3:01:21,1 sekunde

2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) + 28,0

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Ford Fiesta) 33,0

4. Juho Hänninen/Kaj Lindström (Fin/Toyota Yaris) 54,1

5. Mads Oestberg/Torstein Eriksen (Nor/Ford Fiesta) 2:26,2

6. Stephane Lefebvre/Gabin Moreau (Fra/Citroen C3) 2:43,0

7. Elfyn Evans/Daniel Barritt (VBr/Ford Fiesta) 4:37,4

8. Teemu Suninen/Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta R5) 8:22,7

...

SP skupno (11):

- dirkači:

1. Sebastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) 198 točk

2. Ott Tänak (Est/Ford Fiesta) 161

3. Thierry Neuville (Bel/Hyundai i20) 160

4. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris) 123

5. Dani Sordo (Špa/Hyundai i20) 94

6. Elfyn Evans (VBr/Ford Fiesta) 93

7. Juho Hänninen (Fin/Toyota Yaris) 71

8. Craig Breen (Irs/Citroen C3) 64

...

- konstruktorji:

1. M Sport Ford 358 točk

2. Hyundai 275

3. Toyota 225

4. Citroen 198