Mezgec in Batageljeva državna kolesarska prvaka

Kolesarke so bile med prvimi, ki so se udarile za naslove, znova je bila za tekmice premočna Polona Batagelj, sicer članica BTC City Ljubljane, ki je bila v cilju močnejša od nekdanje klubske kolegice Špele Kern in Katje Jeretina, ki je s tem osvojila naslov državne prvakinje med mlajšimi članicami. Vrhunec dneva je bila članska dirka, na startu katere je bila večina Slovencev, ki si kruh služijo v tujini. V beg so se podali Grega Bole, Matej Mohorič, Primož Roglič, Luka Mezgec, vsi člani ekip svetovne serije, branilec naslova Jan Tratnik ter mlajša člana Tadej Pogačar in Žiga Jerman, oba člana ljubljanskega Roga.

Mezgec (v ozadju) je bil viden posameznik minule Dirke po Sloveniji. (Foto: Damjan Žibert)

Skupina je odlično sodelovala in tri kroge pred koncem je postajalo jasno, da bo omenjena sedmerica obračunala za majice državnih prvakov. Po 163 kilometrih oziroma 10 krogih iz Kokrice, čez Tenetiše, Trstenik, Bašelj, Srednjo Belo in Bobovek je slavil Mezgec pred Boletom in Mohoričem.