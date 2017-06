FOTO: Mezgec tokrat s samostojnim napadom do etapne zmage in skupnega vodstva na dirki po Sloveniji

Etapo je zaznamovala sedmerica ubežnikov, med katerimi je bil tudi Slovenec Gorazd Per (Adria Mobil), največja prednost ubežne skupine pa je znašala pet minut. Na koncu je v begu ostala četverica s Perom, ta je dobil leteči cilj v Grosupljem, ki jih je glavnina ujela 15 km pred ciljem ujela in o zmagovalcu bi moral odločati sprint glavnine v centru Ljubljane, ki pa so ga v finišu na izredno spolzki cesti preprečili številni padci. Mezgec, četrtkovo prvo etapo je zaključil na tretjem mestu, je drugo preizkušnjo tako dobil s samostojnim napadom na zadnjih 700 oziroma 800 metrih. Drugo mesto na današnji etapi je osvojil Italijan Roberto Ferrari iz ekipe Emiratov, tretje pa Avstralec Mark Renshaw.

V soboto bo na sporedu bržkone odločilna tretja etapa med Celjem in Roglo, končnega zmagovalca 24. dirke po Sloveniji pa bo po napovedih dal zaključni vzpon.