Mick Schumacher vse bliže formuli 1: seli se v F3, kjer si že lahko zagotovi superlicenco

Mick Schumacher je vse bliže tega, da se preseli v formulo 1, ki jo je v preteklosti močno zaznamoval njegov oče Michael. (Foto: AP)

Z morebitnim osvojenim naslovom v formuli 3 bi se 17-letni Mick Schumacher vključil v resen boj za sedež v formuli 1, saj bi s tem že pridobil superlicenco za najprestižnejšo tekmovanje v avto-moto športu. S prestopom v moštvo Prema bo Schumacher tesno povezan tudi z ekipo Mercedes, ki dobavlja motorje italijanski ekipi.

Schumacher bo pri Premi prevzel mesto Kanadčana Lancea Strolla, prvaka tekmovanja FIA F3 ter novopečenega voznika Williamsa. Spomnimo – tudi eden najbolj obetavnih dirkačev ta hip Max Verstappen (19 let) je v karavano formule 1 prišel iz tekmovanja formula 3. Mick Schumacher je sicer že v letošnjem letu preizkusil dirkalnik Preme. Najprej v Nürburgringu, nato pa še v Jerezu. "To je idealen korak zame, navdušen sem nad letom, ki prihaja, saj bom nadaljeval v Premi, ki je zelo profesionalna ekipa. Veliko se bom naučil. Ne testiranjih, ki sem jih opravil, sem videl, da je to zares zabaven avtomobil," je pred kratkim dejal Schumacher, poroča španski AS.

Schumacher se v formulo 3 seli iz italijanske F4, kjer je na 18 dirkah petkrat zmagal in osvojil deset stopničk, na koncu pa je zaključil na drugem mestu skupnega seštevka.