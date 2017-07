Mina Markovič priplezala do srebrne kolajne na EP

To je bil obenem peti zaporedni nastop Mine Markovič v finalu evropskih prvenstev, v katerem je Mina Markovič osvojila še svojo sedmo kolajno. Evropska prvakinja pred dvema letoma v francoskem Chamonixu je tako slovenskemu športnemu plezanju priborila skupno 17. kolajno na prvenstvih stare celine. "Včasih me zaporedne medalje, pa številke, koliko imaš katerih medalj in koliko finalov, res niso zanimale. Zdaj pa priznam, da je tega že toliko, da je še meni postalo zanimivo, ampak čisto iz 'firbca'. Naslov evropske prvakinje v Chamonixu je sigurno ena izmed žlahtnejših stvari, ki sem jih osvojila v svoji karieri in med vsemi stvarmi ima pri meni zelo posebno mesto. Drugače pa ta srebrna kolajna kotira zelo visoko, ker je konkurenca res neizprosna, mlade punce so močne, tudi ostale konkurentke smo si zelo blizu. Ko sem vedela, da imam medaljo, mi je bilo vseeno katero. Priznam, da sem na hitro potočila eno solzico, ker vem, da sem dobro delala pozimi in sem si te medalje res želela," je po osvojenem srebru dejala Markovičeva. Zmago je slavila od Markovičeve devet let mlajša Belgijka Anak Verhoeven, tretja je bila prav tako 20 let stara Avstrijka Jessica Pilz. Belgijska tekmovalka je ugnala tudi štoparico ter je vrh osvojila v še predpisanih šestih minutah.

Mina Markovič (Foto: Stanko Gruden/World Cup climbing)

Slovenija je imela v finalu tri finaliste in tri favorite za odličja, a sta Janja Garnbret in Domen Škofic ostala praznih rok. Tekmovalcem je mešalo štrene novo pravilo o omejitvi časa na šest minut, ki ga je Mednarodna zveza za športno plezanje IFSC prvič testirala prav na tem prvenstvu, na dolgi, težki in previsni steni, takšna omejitev pa je veljala za plezanje smeri v polfinalu in finalu. Garnbretovi, ki je vodila po kvalifikacijah, v polfinalu pa je vpisala drugi dosežek, potem ko ji je zmanjkalo časa, se je v finalu pripetila napaka ter je prezgodaj končala plezanje in je pristala tik pod stopničkami na četrtem mestu. Tako kot Garnbretova aktualni skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti Škofic se je uvrstil v svoj prvi finale na evropskih prvenstvih. Na koncu je vpisal peto mesto. Čeprav je splezal višje in je bila njegova višina višina zmagovalca, mu tega tekmovalna žirija ni priznala. Škoficu je namreč v steni zmanjkalo časa, saj je v njej prebil več kot dovoljenih šest minut.

Od sedmih slovenskih polfinalistov velja izpostaviti debitantki na članskih evropskih prvenstvih. Vita Lukan in Mia Krampl sta vpisali 13. oziroma 15. mesto, Martin Bergant pa je bil 23. Na prvenstvu je nastopilo enajst slovenskih tekmovalcev.

Z EP se je začela sezona v težavnosti, ki se bo že ob koncu prihodnjega tedna nadaljevala s svetovnim pokalom v švicarskem Villarsu.