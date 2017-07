VIDEO: Misija evropsko prvenstvo se je za odbojkarje začela na zboru v Kranjski Gori

"Šest tednov je dovolj, da se lahko dobro pripravimo na prvenstvo, da veliko časa preživimo skupaj in da vsi naredimo vse, da bomo kar najboljši, čim bolje uigrani in čim bolje pripravljeni. Samo na ta način lahko posežemo visoko. Na prvenstvu nas čakajo težke tekme, imamo težko skupino, a dokazali smo, da imamo kakovostno ekipo in da lahko premagamo vsakega," je uvodoma dejal selektor Slobodan Kovač in dodal: "Vemo, da se v Evropi igra najboljša odbojka in že samo slavje Francozov v svetovni ligi veliko pove o tem, kako težko bo na evropskem prvenstvu. Pred dvema letoma je bila Slovenija presenečenje prvenstva, zdaj od nas vsi pričakujejo več in se bodo na nas pripravljali povsem drugače. A imamo zelo dobro reprezentanco in prepričan sem, da bomo ena izmed ekip, ki se bodo borile za visoka mesta."

Evropsko prvenstvo bo že tretje tekmovanje, v katerem bodo odbojkarji nastopili v letošnji reprezentančni sezoni, a kljub temu, da je sezona izjemno naporna, se fantje izziva že zelo veselijo. "Priprave začenjamo z dobrimi občutki, saj smo izpolnili oba cilja, ki smo si ju zadali pred sezono. Izgubili smo le eno tekmo, če ne štejem prijateljskih. Lahko smo zadovoljni z našim dosedanjim delom, z napredkom do tistih odločilnih tekem v svetovni ligi in prepričan sem, da bomo tudi formo pred evropskim prvenstvom uspešno stopnjevali. Na evropskem prvenstvu bo sicer že od začetka treba igrati zelo dobro, ne smemo si privoščiti spodrsljajev ali padcev," je na zboru reprezentance v Kranjski Gori dejal Alen Pajenk, ki z veliko motivacije začenja priprave: "Najtežje se je ponovno spraviti v pogon in prebroditi prva dva tedna. Telo je počivalo in znova se je treba navaditi na vse napore in bolečine. Ampak tukaj smo zato, da izpolnimo še en cilj, zato smo prišli."

Evropsko prvenstvo se bo za slovenske odbojkarje začelo 24. avgusta v Krakovu, s tekmo proti Španiji, zatem pa se bodo v okviru skupine C pomerili še z Rusijo in Bolgarijo.

Seznam reprezentance Slovenije (17 odbojkarjev):

podajalci: Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Aleš Kök

sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Matej Kök, Žiga Štern

blokerji: Alen Pajenk, Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Matic Videčnik

korektorja: Mitja Gasparini, Tonček Štern

prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Vodstvo reprezentance: Slobodan Kovač, SRB (selektor), Samo Miklavc (pomočnik), Dejan Vuličević, SRB (pomočnik), Milan Simojlović, SRB (statistik), Carlo Sati, ITA (kondicijski trener).