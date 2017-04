Mitrović in Gams zapuščata Rdečo dvorano

Rokometaši velenjskega Gorenja so odločeni, da v letošnji sezoni prekrižajo načrte serijskim državnim prvakom, igralcem Celja Pivovarne Laško. Cilje bodo skušali uresničiti tudi ob pomoči vsestranskega Janeza Gamsa in organizatorja igre, ki se dobro znajde tudi na položaju levega zunajega Luke Mitrovića. Na njuno pomoč računajo le še v letošnji sezoni. "Z obema smo se pred dnevi dobili in se dogovorili, da v prihodnji sezoni ne računamo več nanju," je za 24ur.com namigovanja o njunem skorajšnjem slovesu iz Rdeče dvorane potrdil direktor slovenskih podprvakov Matej Avanzo.





Luka Mitrović (Foto: SEHA

Brez dvoma niti eden niti drugi z iskanjem novih delodajalcev ne bi smela imeti težav, a očitno nista igralca, na katera bi v novi sezoni računal novi trener Željko Babić. V rokometnih krogih je sicer zakrožila informacija, da bi morali Mitrovića o prihodnosti – s klubom je pred začetkom minule sezone sklenil dogovor za eno sezono z možnostjo podaljšanja še za eno – obvestiti najkasneje do 31. marca, a zgodilo se je šele pred dnevi (torej v tem tednu), čeprav so ga sprva mislili zadržati in mu neuradno to tudi sporočili.



V vsakem primeru, Velenjčani imajo pred sabo šest najpomembnejših dvobojev sezone, najprej že v sredo gostijo Celjane, potem pa bodo najverjetneje še bolj intenzivno začeli sestavljati zasedbo s katero bodo krenili v novo tekmovalno leto. Sezono v kateri bodo upoštevajoč pogodbo, najverjetneje spet igrali v regionalni ligi SEHA (pogoj je naslov državnega prvaka, ali podprvaka), v rokometnih krogih pa je veliko govora tudi o tem, da bi lahko nastopili med elito Lige prvakov.



Z odhodom Gamsa, prostor za Verdineka?

Na zaključnem turnirju slovenskega pokala v Mariboru je svoj talent znova potrdil Celjan Miha Verdinek, ki naj bi bil tarča Velenjčanov. Morda bodo v Rdeči dvorani s slovesom Gamsa naredili prostor prav za člana mariborskega Branika, ki je potrdil, da zanj vlada zanimanje tako Celjanov, kot tudi Velenjčanov. V dresu Os bo v prihodnji sezoni nastopal slovenski reprezentant Jan Grebenc, ki ga je vodstvo kluba, kot okrepitev predstavilo že ob imenovanju novega trenerja Babića.