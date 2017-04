Mladi Slovanovci blesteli na Češkem

Slovenijo je zastopalo 10 ekip v treh kategorijah, in sicer kadeti, starejši dečki in mlajši dečki, ki so zastopali klubske barve Krim Olimpija, RD Koper, RD Rudar, RK Dol TKI Hrastnik ter RD Slovan, ki je z ekipo starejših dečkov osvojil odlično drugo mesto in si tako prislužil srebrno odličje. Starejši dečki RD Slovana so v štirih dneh odigrali deset tekem in po osmih zmagah in enem remiju klonili šele v finalu, v katerem so se pomerili s hitro in precej visokoraslo hrvaško ekipo MRK Dugo Selo. Trener Jan Šabić je bil nadvse ponosen nad svojo ekipo tudi zato, ker je bila glede na ostale številčno precej podhranjena, saj je štela le enajst igralcev - večina klubov je imela namreč več kot 15-članske ekipe. Praški rokometni turnir ima sicer 25-letno tradicijo in velja za enega pomembnejših mednarodnih mladinskih turnirjev v rokometu. Letošnji se je odvijal v kar 30 dvoranah po vsem mestu, ekipe pa so bile večinoma nastanjene po praških šolah, kar je za sodelujoče otroke predstavljalo tudi svojevrstno doživetje.





Slovanovci so blesteli na turnirju v Pragi.

Da so vsi dečki zmagovalci, so jim ob njihovem prihodu domov jasno pokazali njihovi starši in navijači, ki so jih pričakali s transparentom: "Vaše srebro je naše zlato."



Postava starejših dečkov Slovana:

Trener: Jan Šabić

Pomočnik in maser celotne odprave: Miha Podlogar

Igralci:

Lukić Tim

Kalajdjieski Mirche

Podmenik Mik Nejc

Šnajdar Matic

Begovič - Koncilja Mark

Lipovac Mark (MVP turnirja)

Kosi Tilen

Štrukelj Luka

Lakič Matic

Maričič Matic

Perić Alexander



Rezultati tekem:

Predtekmovanje:

Viby IF - RD Slovan 9:22

RD Slovan - TJ Jiskra 10:8

Hilsenheim - RD Slovan 16:20

TJ Sokol - RD Slovan 9:28

RD Slovan - HSV 20:9

Krim Olimpija - RD Slovan 20:20

RD Slovan - TV Eibach 30:13

RD Slovan - ES Besancon Kunratice Mascullin 22:15

Polfinale:

RD Slovan - HC Dukla Praga I 14:12

Finale:

RD Slovan- MRK Dugo Selo 9:26



Slovanovci so odigrali 10 tekem, od tega zbrali 8 zmag, en neodločen rezultat s Krim Olimpija in v finalu izgubili proti Hrvatom. Dosegli so drugo mesto in osvojili srebro. Bili so neporažena ekipa vse do finalne tekme.