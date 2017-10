Mohorič v Hongkongu do tretje zmage med profesionalci: Moštvenim kolegom in ekipi sem poplačal za ves trud

Za Mateja Mohoriča je to druga letošnja zmaga, pred tem je dobil tudi etapo na Vuelti. Poleg gorenjskega kolesarja sta na dirki prve kategorije nastopila tudi Jure Rupnik (H&R Block) in Luka Mezgec (Orica Scott). Prvi je zasedel 17. mesto, zaostal je štiri minute in 25 sekund, drugi pa se je z zaostankom osmih minut in 32 sekund uvrstil na 30. mesto. Mohorič je pred letom dni prav v Hongkongu slavil svojo prvo profesionalno zmago, od ekipe UAE Emirates - v prihodnji bo dirkal za Bahrain-Merido - pa se poslavlja v odlični jesenski formi, saj je blestel že na septembrski dirki po Španiji, ko je dobil eno od etap.

Matej Mohorič in moštveni kolegi. (Foto: Twitter)

"UAE Emirates je bila ena od dveh ekip svetovne serije na startu. Vedeli smo, da se moramo izogniti bremenu vodenja dirke, da moramo v beg in to smo storili. Po 35 kilometrih sva z Benom Swiftom napadla in s skupino 20 kolesarjev se je zgodila ključna poteza dirke. Skupina je sicer razpadala, kakšne tri kilometre pred koncem, na rahlo vzpenjajočem delu trase, sem sprožil zmagovalni napad. Vesel sem uspeha, posebej ker sem moštvenim kolegom in ekipi poplačal za ves trud," je razložil Mohorič.