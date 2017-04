Mok zanika navedbe o prikritih pozitivnih vzorcih iz OI v Pekingu

Mok po poročanju agencije dpa trdi, da je v preiskavi ni bilo napak. Na Moku priznavajo, da so v vzorcih res našli klenbuterol, a da je šlo za tako minimalne vrednosti, da so se z Mednarodno protidopinško agencijo dogovorili, da zadeve ne bodo preiskovali. "Pri analizi shranjenih vzorcev urina z iger 2008 so v laboratoriju odkrili nekatere pozitivne primere športnikov iz različnih držav in športov z zelo nizko vrednostjo klenbuterola," so zapisali na Moku in pripisali, da podrobnosti zaradi vpletenih športnikov ne morejo razkriti.

V nadaljevanju na Moku pojasnjujejo, da se skrbno premislili kako ravnati in da so zato k sodelovanju vključili Wado. Ta v raziskavi ni odkrila vzorca zlorabe klenbuterola, zato so se odločili, da zadeve ne bodo kaznovali. Vsi vzorci so namreč vsebovali manj kot nanogram klenbuterola, kar bi športniki na Kitajskem lahko zaužili tudi s hrano. V tej državi omenjeno sredstvo, ki je na spisku prepovedanih poživil, namreč uporabljajo pri vzreji telet. Zaradi nizkih vrednosti in razlage z možno okužbo preko zaužite hrane je tudi Wada sprejela stališče, da teh zadev ne gre preiskovati. "Vemo tudi, da je to lahko perfekten izgovor za zlorabo dopinga, a tako pač je," je za ARD povedal generalni direktor Wade Olivier Niggli. A televizija ARD razlago zavrača, saj poudarjajo, da je bil v Pekingu nadzor nad živili izreden in da je bila kontaminacija na ta način tako rekoč nemogoča. Podobno je Wada ravnala že večkrat v povezavi s klenbuterolom, a je nato redno začela pregledovati vrednost klenbuterola pri športnikih, pri katerih so odkrili že nizke vrednosti omenjene substance. (Foto: AP)