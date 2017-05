Monaško ruleto bo z najboljšega startnega položaja začel Räikkönen

Kimi Räikkönen bo prvič po dirki za VN Francije leta 2008, dirko začel z najboljšega startnega položaja. (Foto: AP)

Dirkač Ferrarija Kimi Räikkönen si je v Monte Carlu privozil prvi najboljši startni položaj po letu 2008. Najbolj prestižno dirko sezone bo v prvi vrsti začel skupaj z moštvenim kolegom in vodilnim dirkačem letošnje sezone Sebastianom Vettlom. Ferrari sicer na zmago v kneževini čaka že dolgih 16 let. Zadnji zmagovalec s poskočnim konjičkom je bil namreč leta 2001 legendarni Michael Schumacher. Tretji najboljši startni položaj si je privozil dirkač moštva Mercedes Valtteri Bottas, katermu bo družbo delal Max Verstappen. Povsem ponesrečene kvalifikacije pa so za trikratnim svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom, ki bo šesto dirko sezone začel s skromnega 14. mesta. V drugem krogu kvalifikaciji mu je namreč hiter krog tik pred koncem pokvaril Stoffel Vandoorne, ki je storil napako in razbil svojega Mclarna. Za Britanca je to kar velik udarec, saj je na dirki v Monte Carlu izjemno težko prehitevati in se dirka velikokrat odloči že v kvalifikacijah, med dirko pa največjo vlogo igra taktika, oziroma pravočasna menjava gum.

Po petih dirkah sicer v točkovanju svetovnega prvenstva vodi Vettel (104 točke), ki je dobil dirki za VN Avstralije in Bahrajna. Drugi je Hamilton, ki za Nemcem zaostaja šest točk. Britanec je tako kot štirikratni svetovni prvak slavil na dveh dirkah, in sicer v Šanghaju in na zadnji preizkušnji v Barceloni. Tretji v točkovanju je Valterri Bottas, ki je dobil dirko za VN Rusije v Sočiju, zbral pa je 63 točk. Na zadnji dirki v Barceloni je Finec sicer zaradi okvare pogonskega agregata ostal brez uvrstitve. Četrti pa je drugi Ferrarijev dirkač Räikkönen, ki je zbral 49 točk. Kvalifikacije pred prestižno dirko so si ogledali tudi številni zvezdniki iz sveta športa. Tako so kamere ujele smučarsko šampionko Lindsey Vonn in Joseja Mourinha, ki je med tednom z Manchester Unitedom osvojil Ligo Evropa, sedaj pa že uživa na zasluženem oddihu.