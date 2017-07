Mrakova in Macarolova obdržali drugo mesto

Macarolova in Mrakova sta v odličnem položaju.

V današnjih dveh plovih sta bili tekmovalki piranskega Pirata tretji in 14., zaradi izbrisa najslabšega izida pa sta še naprej drugi, dve točki za že omenjeno posadko, tretji pa sta po novem Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Irmina Mrozek Gliszczynska, ki sta ponedeljkovim trem tretjim mestom danes dodali dve drugi in za Slovenkama zaostajata za dve točki. Kitajki Shasha Chen in Xufeng Huang na četrtem mestu za Slovenkama zaostajata že za šest točk.

"Prvo regato sva odlično startali, obrnili bojo kot prvi, v stranici z vetrom pa so se nama jadrnice že malo približale. Na bojah v krmo sva obrnili napačen 'gate', tako da sta naju dve jadrnici prehiteli. Prvi današnji plov sva končali na 3. mestu. V drugi regati sva imeli dobro startno pozicijo, vendar v trenutku starta nisva najbolje odvozili. Povprečen start. Žal se kasneje v polju nisva dobro postavili, šli na levo, bili z večino jadrnic čez levi 'layline' in tam veliko izgubili. Drugo regato sva zaključili na 14. mestu, skupno pa ostajava drugi. Z današnjim jadranjem nisva najbolj zadovoljni, jutri morava pokazati več," sta iz Grčije sporočili slovenski tekmovalki.