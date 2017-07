VIDEO: Murray in Nadal z odliko, slovo Wawrinke, Venus Williams po dvoboju v solzah

Škot Andy Murray, ki je na svetovni jakostni teniški lestvici ATP še vedno prepričljivo vodilni, je v prvem krogu grand slama v Wimbledonu, kjer je prvič prvi nosilec, zanesljivo premagal Kazahstanca Aleksandra Bublika s 6:1, 6:4 in 6:2. Branilec naslova Murray se bo v naslednji partiji pomeril z Nemcem Dustinom Brownom, ki je pred dvema letoma v Wimbledonu presenetljivo izločil Španca Rafaela Nadala, tokrat pa je 97. igralec svetovne lestvice v prvem krogu premagal Portugalca Joaoa Souso s 3:6, 7:6 (5), 6:4 in 6:4.

Murray je bil pod silnim pritiskom otoških medijev, ki so dvomili, ali je njihov glavni favorit sploh v formi pred vrhuncem teniške sezone na travi, saj ima težave s kolkom in je zaradi bolečin odpovedal ekshibicijski turnir v Hurlinghamu ter je v soboto opravil uro in pol dolg trening na All England Clubu. Pred tem je v Queen'su izpadel že v prvem krogu, ko ga je premagal nepostavljeni Avstralec Jordan Thompson, tokrat pa se je gladko uvrstil v drugi krog tretjega turnirja za veliki slam v sezoni, njegov kazahstanski tekmec pa se je na glavni turnir uvrstil kot srečni poraženec kvalifikacij.

Brez težav je napredoval tudi deveti nosilec Japonec Kei Nišikori, ki je v treh nizih izločil Italijana Marca Cecchinata, oddal je le štiri igre. Turnir pa se je hitro končal za 20. nosilca, Avstralca Nicka Kyrgiosa, ki je dvoboj proti Francozu Herbertu zaradi poškodbe predal v drugem nizu. Hiter je bil tudi Španec Rafael Nadal, podobno kot Murray je za napredovanje v 2. krog potreboval tri nize, oddal je šest iger (6:1, 6:3, 6:2). Nadal, ki je zmagal po uri in 48 minutah, je prišel do 850. zmage v karieri, ko je s 6:1, 6:3 in 6:2 izločil Avstralca Johna Millmana. Nadal je s tem slavil petdeseto zmago v Wimbledonu, kjer je dvakrat osvojil turnir, ter je šele sedmi v zgodovini, ki je dosegel mejo 850 zmag; pred njim so le Roger Federer, Jimmy Connors, Ivan Lendl, John McEnroe, Andre Agassi in Guillermo Villas.

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev, ki na lestvici ATP zaseda 49. mesto, je v prvem krogu presenetil petega nosilca, Švicarja Stana Wawrinko in ga premagal s 6:4, 3:6, 6:4 in 6:1. Wawrinka se v Wimbledonu v primerjavi z New Yorkom, Roland Garrosom in Melbournom najslabše znajde. Na sveti travi namreč dlje od četrtfinala še ni prišel, medtem ko je na drugih treh turnirjih za grand slam že slavil.

Romunka Simona Halep, druga teniška igralka svetovne lestvice, je v prvem krogu s 6:4 in 6:1 gladko premagala Novozelandko Marino Eraković, ki se je na turnir tako kot Slovenka Polona Hercog uvrstila iz kvalifikacij. Halepovo zdaj čaka Brazilka Maria Beatriz Haddad. Halepova je presenetljivo izgubila v finalu Roland Garrosa v Parizu, kjer jo je na prejšnjem grand slamu v finalu ugnala Latvijka Jelena Ostapenko. V Wimbledonu je bila polfinalistka leta 2014.

Uspešne so bile tudi Američanka Venus Williams, ki je s 7:6 (7) in 6:4 ugnala Elise Mertens, dvakratna zmagovalka turnirja na "sveti travi" Čehinja Petra Kvitova, zadnjič je v Wimbledonu zmagala leta 2014, ki je 12. igralka sveta, in četrta nosilka Jelina Svitolina iz Ukrajine. Williamsova, ki je 11. igralka sveta, se je med novinarsko konferenco po tekmi zlomila, ko je dobila vprašanje o njeni prometni nesreči v začetku prejšnjega meseca, v kateri je prevozila rdečo luč in se zaletela v vozilo 78-letnega Jeroma Barsona, ki je dva tedna pozneje podlegel hudim poškodbam. "Resnično, za to ni nobenih besed, strašno je ... Sem povsem brez besed," je povedala in zajokala. Nekaj časa se je držala za glavo, nato vprašala, če lahko zapusti sobo, v katero se je kmalu vrnila, še vedno vidno pretresena, pa kljub temu končala pogovore v naslednjih minutah. Tragični dogodek je opustil posledice tudi pri njeni igri, posebej v prvem nizu.

Izidi, 1 krog:

-moški:

Andy Murray (VBr/1) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:1, 6:4, 6:2;

Dustin Brown (Nem) - Joao Sousa (Por) 3:6, 7:6 (5), 6:4, 6:4;

Pierre-Hugues Herbert (Fra) - Nick Kyrgios (Avs/20) 6:3, 6:4 (predaja);

Benoit Paire (Fra) - Rogerio Dutra Silva (Bra) 6:4, 3:6, 7:6 (10), 6:4;

Jerzy Janowicz (Pol) - Denis Shapovalov (Kan) 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (2);

Jo-Wilfried Tsonga (Fra/12) - Cameron Norrie (VBr) 6:3, 6:2, 6:2;

Simone Bolelli (Ita) - Yen Hsun Lu (Taj) 6:3, 1:6, 6:3, 6:4;

Nikoloz Basilašili (Gru) - Carlos Berlocq (Arg) 6:4, 7:6 (3), 6:1;

Sam Querrey (ZDA/24) - Thomas Fabbiano (Ita) 7:6 (5), 7:5;

Karen Kačanov (Rus/30) - Andrej Kuznjecov (Rus) 7:6 (4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2;

Kei Nishikori (Jap/9) - Marco Cecchinato (Ita) 6:2, 6:2, 6:0;

Thiago Monteiro (Bra) - Andrew Whittington (Avs) 4:6, 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5);

Roberto Bautista Agut (Špa/18) - Andreas Haider-Maurer (Avt) 6:3, 6:1, 6:2;

Florian Mayer (Nem) - Viktor Troicki (Srb) 6:1, 0:0 (predaja);

Kevin Anderson (JAR) - Fernando Verdasco (Špa/31) 2:6, 7:6 (5), 7:6 (8), 6;3;

Andreas Seppi (Ita) - Norbert Gomboš (Slk) 6:2, 3:6, 6:2, 6:1;

Donald Young (ZDA) - Denis Istomin (Uzb) 5:7, 6:4, 6:4, 4:2 (predaja)

- ženske:

Qiang Wang (Kit) - Kai Chen Chang (Taj) 6:3, 6:4;

Venus Williams (ZDA/10) - Elise Mertens (Bel) 7:6 (7), 6:4;

Camila Giorgi (Ita) - Alize Cornet (Fra) 5:7, 6:4, 6:4;

Madison Keys (ZDA/17) - Nao Hibino (Jap) 6:4, 6:2;

Arina Sabalenka (Blr) - Irina Kromačeva (Rus) 6:3, 6:4;

Beatriz Haddad Maia (Bra) - Laura Robson (VBr) 6:4, 6:2;

Francesca Schiavone (Ita) - Mandy Minella (Luk) 6:1, 6:1;

Barbora Zahlavova Strycova (Češ/22) - Veronica Cepede (Par) 6:3, 6:3;

Simona Halep (Rom/2) - Marina Erakovic (NZl) 6:4, 6:1;

Carina Witthoeft (Nem) - Mirjana Lucčić Baroni (Hrv/26) 6:3, 5:7, 8:6;

Jelina Svitolina (Ukr/4) - Ashleigh Barty (Avs) 7:5, 7:6 (8);

Mari Sakkari (Nem) - Katerina Siniakova (Češ) 6:3, 6:4;

Kristyna Pliškova (Češ) - Roberta Vinci (Ita/31) 7:6 (6), 6:2.