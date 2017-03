Murray na avstralski polom v Dubaju odgovoril s 45. turnirsko zmago

Številka ena svetovnega tenisa Britanec Andy Murray je na turnirju v Dubaju prišel do 45. turnirske zmage. V finalu je brez večjih težav s 6:3 in 6:2 premagal Španca Fernanda Verdasca, kar je bila v 14. medsebojnem dvoboju proti trenutno 35. igralcu sveta že njegova 13. zmaga. Za Murrayja je to prvi osvojeni turnir v sezoni in tudi prvi v Dubaju, pred tem je le enkrat igral v finalu, leta 2012 ga je premagal Švicar Roger Federer.

Murray je v Dubaju malce popravil slab začetek leta 2017. (Foto: AP)

Izid:

- finale:

Andy Murray (VBr/1) ‒ Fernando Verdasco (Špa) 6:3, 6:2.