Murray se je namučil s Kližanom, slovo Berdycha in Ferrerja

Murraya v tretjem krogu čaka težek preizkus. (Foto: AP)

Andy Murray se je za uvrstitev v tretji krog moral pošteno spotiti. Za zmago s 6:7, 6:2, 6:2 in 7:6 je potreboval 3 ure in 38 minut, dvoboj pa bi se lahko zavlekel še dlje, a se je v četrtem nizu pri zaostanku s z 2:5 le izvlekel in dvoboj zaključil v podaljšani igri četrtega niza, ki jo je dobil s 7:3. V šestnajstini finala Murraya čaka izjemno zahteven nasprotnik, in sicer Juan Martin Del Potro.

Posloviti sta se morala nekdanji finalist Roland Garrosa David Ferrer, ki v tej sezoni še naprej ne najde prave forme. 35-letnik je moral priznati premoč rojaku Felicianu Lopezu, dvoboj pa je trajal slabe štiri ure, končal pa se je z zmago Lopeza s 3:2 v nizih (7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4). Poleg 30. nosilca je moral domov tudi 13. Tomaš Berdych. Čeh je presenetljivo gladko izgubil proti Rusu Karenu Hačanovu. Ta je slavil s 7:5, 6:4, 6:4.

Izidi, moški:

Marin Čilić (Hrv/7) - Konstantin Kravčuk (Rus) 6:3, 6:2, 6:2

John Isner (ZDA/21) - Paolo Lorenzi (Ita) 6:3, 7:6 (3), 7:6 (2)

Stan Wawrinka (Švi/3) - Aleksander Dolgopolov (Ukr) 6:4, 7:6 (5), 7:5

Kei Nishikori (Jap/8) - Jeremy Chardy (Fra) 6:3, 6:0, 7:6 (5)

Karen Hačanov (Rus) - Tomaš Berdych (Češ/13) 7:5, 6:4, 6:4

Juan Martin Del Potro (Arg/29) - Nicolas Almagro (Špa) 6:3, 3:6, 1:1 - predaja

Feliciano Lopez (Špa) - David Ferrer (Špa/30) 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4

Hyeon Chung (JKo) - Denis Istomin (Uzb) 6:1, 7:5, 6:1

Andy Murray (VB/1) - Martin Kližan (Svk) 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3)

Ženske, 2. krog:

Elina Svitolina (Ukr/5) - Cvetana Pironkova (Bol) 3:6, 6:3, 6:2

Agnieszka Radwanska (Pol/9) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6:7 (3), 6:2, 6:3

Alize Cornet (Fra) - Barbora Strycova (Češ/20) 6:4, 6:1

Daria Kasatkina (Rus/26) - Marketa Vondrousova (Češ) 7:6 (1), 6:4

Magda Linette (Pol) - Ana Konjuh (Hrv/29) 6:0, 7:5

Hsieh Su-Wei (Tpe) - Taylor Townsend (ZDA) 6:0, 2:6, 6:3

Anastazija Sevastova (Lat/17) - Eugenie Bouchard (Kan) 6:3, 6:0

Elena Vesnina (Rus/14) - Varvara Lepchenko (ZDA) 4:6, 6:3, 6:0.