Murray v četrtfinale OP Francije s 650. karierno zmago

Andy Murray stopnjuje formo na odprtem teniškem prvenstvu v Parizu. Prvi nosilec turnirja posameznikov se je prebil v četrtfinale, potem ko je v osmini finala brez izgubljenega niza premagal 21-letnega Rusa Karena Hačanova. Škot je vpisal svojo 650. karierno zmago. Murray je po zmagi proti Argentincu Juanu Martinu del Potru s 7:6 (8), 7:5 in 6:0 v osmini finala Roland Garrosa prikazal še bolj prepričljivo predstavo, Rusa je ukanil z izidom 6:3, 6:4, 6:4. Prvi nosilec ni imel težav z Rusom, 53. igralcem sveta, ki je na poti do osmine finala izločil Čeha Tomaša Berdycha in Američana Johna Isnerja. V svojem sedmem pariškem četrtfinalu se bo pomeril Japoncem Keiom Niškorijem, ki je s 3:1 v nizih premagal Španca Fernanda Verdasca.

Znani sta še dve četrtfinalistki turnirja posameznic. Tretja nosilka Romunka Simona Halep je s 6:1, 6:1 odpravila Španko Carlo Suarez Navarro. Romunka velja za eno od favoritinj na letošnjem Roland Garrosu, z zmago pa bi na svetovni lestvici na prvem mestu prehitela tudi trenutno vodilno Nemko Angelique Kerber. A dejstvo je, da Halepova v Parizu ni zmagala še nikoli. najbližje je bila leta 2014, ko jo je v finalu ustavila Rusinja Marija Šarapova. "Mislim, da sem danes pokazala najboljšo igro na letošnjem turnirju," pa je bila po zmagi optimistična 25-letna Halepova. Ukrajinka Jelina Svitolina, peta nosilka, pa je bila boljša od Hrvatice Petre Martić s 4:6, 6:3, 7:5. Halepova in Svitolina se bosta udarili za polfinalno vstopnico.

Andreja Klepač je izpadla v osmini finala turnirja ženskih dvojic, s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez je izgubila proti drugima nosilkama Rusinjama Jekaterini Makarovi in Jeleni Vesnini s 6:3, 3:6, 2:6.