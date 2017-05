V ŽIVO na VOYO: Mušji spopad na Otoku, Kal Yafal na domačih tleh proti Japoncu Muranaki

Večer borbe v Birminghamu je velik večer za družino Khalida Yafaia, saj se bo pred velikim bratom v ringu z nasprotnikom za mednarodni super bantamski naslov pomeril tudi Gamal Yafai. Slednji bo skupaj z gledalci v Barclaycard Areni držal pesti za domačega borca, ki v svoji karieri še ni utrpel poraza, temveč je nasprotnikom zadal 14 nokavtov, sedemkrat pa je zmagal po sodniški odločitvi. Tokrat bo prvič branil naslov super mušje kategorije, ki si ga je zagotovil pred božičem po borbi z Luisom Concepcionom, tokrat pa se mu bo v ringu zapostavil Japonec Suguru Muranaka. "Nasprotnik bo moral biti nekaj zelo posebnega, če me bo želel premagati. Je sicer zelo agresiven, zaradi česar bom pod velikim pritiskom. Kljub temu ga imam namen zlomiti, v vsaki rundi. V ringu bom naredil nekaj škode," je sicer z nasmehom na obrazu povedal Yafai, ki se v prihodnosti želi pomeriti tudi z velikimi imeni svoje kategorije, Med drugim se spogleduje tudi z Romanom "Chocolatitom" Gonzalesom, s katerim bi lahko še utrdil svoje ime v diviziji in dokazal, da ni zgolj 'muha enodnevnica'.

V uvodnem obračunu večera sta se v velterski kategoriji spopadla domačin Josh Kelly in Španec Jony Vina, ki pa je v tretji rundi po sodniški prekinitvi moral priznati premoč Britancu.



Spored borb:



Borba v velterski kategoriji:

Josh Kelly (VB) vs. Jony Vina (ŠPA): zmaga v tretji rundi po sodniški prekinitvi



Borba v super lahki kategoriji:

Frankie Gavin (VB) vs. Renald Garrido (FRA)



Borba po verziji WBC v super bantamski kategoriji:

Sean Davis (VB) vs. Gamal Yafai (VB)



Borba za evropski naslov v velterski kategoriji:

Ceferino Rodriguez (ŠPA) vs. Sam Eggington (VB)



Borba za naslov v super mušji kategoriji WBA:

Khalid Yafai (VB) vs. Suguru Muranaka (JAP)