Halepova prva finalistka v Madridu, polfinalist Đoković podpira 'svetovno prvenstvo' Gerarda Piqueja

Simona Halep. (Foto: AP)

V Madridu je poleg tenisa že nekaj dni zanimivo tudi zaradi nogometa. Real Madrid je namreč na račun mestnega tekmeca Atletica napredoval v finale Lige prvakov, madridski turnir pa zelo podrobno spremlja nepriljubljeni branilec Barcelone Gerard Pique. Temu so, ko se je njegov obraz pojavil na velikem zaslonu, gledalci začeli žvižgati, zdaj pa se je razvedelo, da ima Pique v španski prestolnici veliko globlje načrte. Predstavlja namreč skupino pobudnikov teniškega svetovnega prvenstva, ki so ga že podprli najboljši igralci sveta in nekdanji osvajalci Davisovega pokala Britanec Andy Murray, Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković. Svetovno prvenstvo bi predstavljalo protiutež Davisovemu pokalu, Pique pa naj bi se v Madridu dobil s predstavniki ATP, s katerimi se je pogovarjal o predlaganem tekmovanju s 16 ekipami, ki bi se v desetih dneh na enem prizorišču merile na izpadanje. "Če se posreči, potem mislim, da bi bila to za tenis zelo, zelo dobra stvar," je izjavil izpadli prvi nosilec madridskega turnirja Murray.

14-kratni osvajalec velikih slamov Nadal je prav tako podprl Piqueja in kritiziral Mednarodno teniško zvezo (ITF) zaradi razporeda Davisovega pokala, ki ga je moral tako kot Murray in Đoković večkrat preskočiti ob pripravah na največje turnirje. "Veliko let so bili statični. Niso šli naprej s časom in iskali novih rešitev. Pique je del skupine, ki si želi organizirati svetovno prvenstvo, kar bi bil izvrsten in zelo zanimiv turnir, na katerem bi lahko sodelovali," je dejal Majorčan. Malce bolj zadržan je Đoković, ki Piqueja svari pred "kompleksnostjo" vprašanja, saj bi bilo potrebno uskladiti zadeve s številnimi krovnimi organizacijami. "Ko vidiš, da eden izmed velikanov nogometa pride v teniški svet in ga poskuša osebno podpreti, a ne samo osebno, temveč tudi strukturno in poslovno, potem je to lahko le pozitivno za naš šport," je povedal Đoković.

Pique (na fotografiji s kolumbijsko partnerko in pevko Shakiro) je med navijači Real Madrida in španske reprezentance precej nepriljubljen zaradi številnih kontroverznih izjav, velja pa za nogometaša, ki je zelo aktiven tudi na drugih področjih. (Foto: AP)

Izidi:

- četrtfinale, ATP (6,408 milijona dolarjev):

Pablo Cuevas (Uru) ‒ Alexander Zverev (Nem) 3:6, 6:0, 6:4;

Novak Đoković (Srb/2) ‒ Kei Nišikori (Jap/6) - predaja;

- polfinale, WTA (5,924 milijona dolarjev):

Simona Halep (Rom/3) ‒ Anastazija Sevastova (Lat) 6:2, 6:3.