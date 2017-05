Na jubilejnem stotem Giru dvoboj Quintane in Nibalija, Slovenci večinoma v vlogi pomočnikov

Nibali je brez kančka dvoma favorit domačih navijačev. (Foto: AP)

Prireditelji letošnjega 100. Gira so razkrili, da bodo letos posebej točkovali tudi tiste, ki se bodo z vrhov najhitreje spuščali v dolino. Za najboljše spustaše naj bi bilo tako kot za seštevek najboljših hribolazcev na voljo 5000 evrov za skupno zmago. Združenje kolesarjev je zato že povzdignilo glas in dejalo, da je "to tekmovanje nevarno in neodgovorno". Prireditelji so za posebno razvrstitev v spustu izbrali deset preizkušenj med 8. in 20. etapo, kjer bodo merili čas. Med temi so tudi sloviti spusti s prelazov Tonale, Pordoi in Monte Grappa. Najhitrejših pet kolesarjev bo prejelo točke, na podlagi katerih bodo nato razglasili najboljše spustaše. Do novosti se je preko socialnih omrežij negativno opredelilo že precej tekmovalcev. Organizatorji pred prvo tritedensko dirko v sezoni tako ali drugače obljubljajo spektakel, za akcijo na cestah bodo poskrbeli številni najboljši kolesarji sveta, saj bodo v Algheru na pot proti Milanu krenili Italijan Vincenzo Nibali, Kolumbijec Nairo Quintana, Nizozemec Steven Kruijswijk ... Jubilejna italijanska pentlja se bo začela v petek v Algheru - že prvi dan je na sporedu 206 km dolga etapa - končni zmagovalec pa bo okronan po treh tednih kolesarjenja po posamičnem kronometru v Milanu 28. maja. Organizatorji so za posebno, že stoto dirko v traso vključili večino najbolj slavnih gorskih prelazov, kamor so se v zgodovini Gira kolesarji že morali vzpeti.

Tako jih letos čaka vzpon na Blockhaus, Mortirolo, Stelvio, Umbrail, Monte Grappo, Pordoi ... V treh tednih dirkanja kolesarje čaka šest etap z zaključnim vzponom. Prvi bo že v četrti etapi na Etno, naslednji bo v deveti etapi, ko jih cilj čaka po 30 kilometrov dolgem vzponu na Blockhaus. V 14. etapi tekmovalce čaka Oropa, v 17. Canazei, v 17. prelazi Porodi, Valparola, Gardena, di Pinei Panidersattel in Pontives, v 19. pa na vrh Piancavalla. Zahtevna bo tudi 11. etapa čez Della Consumo, della Callo, Sello di Raggio in Monte Fumaiolo. Kraljevska etapa bo 16., nadvse zahtevna preizkušnja čez prelaz del Mortirolo, dvakrat čez prelaz dello Stelvio in za konec še Umbrail, temu bo sledil še spust v Bormio. Gorska etapa bo tudi 20., ko bodo morali kolesarji prečkati Monte Grappo in Fozo. Sprinterji bodo imeli priložnost za slavo v osmih etapah, na sporedu sta še dva posamična kronometra. Oči javnost bodo uprte v številne kolesarske zvezdnike, največ pozornosti pa bo deležen Kolumbijec Quintana, ki bo letos poleg zmage na dirki po Italiji lovil še zmago na dirki po Franciji. Član Movistarja opozarja, da bo njegov glavni tekmec za rožnato majico domačin Nibali, zmagovalec zadnje dirke, ki sicer v letošnji sezoni še ni zablestel. "Je na domačih tleh. Menim, da je moj največji tekmec na Giru," pravi Quintana, zmagovalec italijanske pentlje leta 2013. "Ideja in želja sta, da grem po dvojček Giro-Tour. Ne vem, če se bo izšlo, toda poskusili bomo. V Italijo grem z navdušenjem, da bom lahko sodeloval na 100. dirki kot nekdanji zmagovalec," je še povedal Kolumbijec.

Nairo Quintana (na fotografiji s Christopherjem Froomom, Danielom Martinom, Richiejem Portejem in Tejayem van Garderenom) bp v vlogi prvega izzivalca ali celo glavnega favorita. (Foto: AP)

"Zelo sem vesel, da sem na startu Gira ob tako posebni priložnosti. Dirka bo na dveh glavnih otokih, Sardiniji in Siciliji, kar ni navadno za Giro. Vesel sem, ker se peta etapa končala v mojem mestu, Messini. Moj cilj je, da dirkam najbolje, cesta pa bo odločala," je skrivnosten Nibali. Italijanski ljubitelji kolesarstva so sicer upali, da bo roza majico lovil tudi Fabio Aru, a je kolesar Astane brez Gira ostal zaradi poškodbe kolena. Kazahstanska ekipa je namesto njega za kapetana imenovala rojaka Micheleja Scarponija, ki pa je nedavno tragično umrl med treningom. Tako bo glavni up Italije Nibali, poleg Quintane mu bodo načrte skušali prekrižati Nizozemci Kruijswijk - ta je bil lani na odlični poti k skupni zmagi, a je tri etape pred koncem padel na enem od spustov -, Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Britanca Adam Yates in Geraint Thomas, Rus Ilnur Zakarin, Španec Mikel Landa ... Slovenski kolesarji so v zadnjih treh letih na dirki po Italiji vselej okusili slast etapne zmage. Na letošnjem 100. Giru bo trend skušala nadaljevati peterica Slovencev, ki pa bo v svojih ekipah v prvi vrsti pomagala svojim kapetanom. Kljub temu predvsem Jan Polanc upa, da dobi priložnost za ponovitev etapne zmage iz leta 2015. Polanc in Matej Mohorič, oba člana UAE Team Emirates, bosta na Giru v pomoč kapetanu Portugalcu Ruiju Costi, vendar oba upata, da bosta dobila tudi priložnost zase. Polanc izkušnje z italijanske pentlje, kako se sam pripeljati do cilja, že ima, saj je zmagal etapo leta 2015. Mohorič je na Giru debitiral lani in ima do zdaj najboljšo uvrstitev 10. mesto. Polanc je dobro pripravljenost potrdil pred tedni na dirki po Hrvaški, ko je bil zelo aktiven na koncu pa peti v skupnem seštevku ter drugi, peti in osmi v etapah.

"Lepo bi bilo ponoviti zmago izpred dveh let. Vse bom naredil za to," si je zaželel Polanc. Etapno zmago na dirki po Italiji na svojem računu ima tudi Luka Mezgec, ki je leta 2014 postal prvi Slovenec z etapnim prvim mestom na prvi tritedenski dirki sezone. Takrat še kot član Giant-Shimana je vse premagal v zadnji etapi v sprintu. Letos bo v Italiji kot najtesnejši pomočnik prvega sprinterja ekipe Orica-Scott, Avstralca Caleba Ewana, če mladi zvezdnik ne bo prišel do zaključka, potem bo skušal rezultat narediti Mezgec. Na Giru bo prvič v karieri vozil Kristijan Koren, ki je zadnjih sedem let začel in končal dirko po Franciji. Nastop na italijanski pentlji so mu v ekipi Cannondale obljubili že lani, a si tik pred zdajci premislili ter ga poslali na Tour. Letos se je želja nastopiti na italijanski pentlji Primorcu le uresničila. "To je zame prvi Giru, na dirki imamo dva kapetana, naloge so razdeljene. Moja je, da ju čim večkrat pripeljem v ospredju do klancev. V prvih etapah pa bodo sigurno priložnosti za kakšen beg. Tako, da rok povsem nimam zvezanih. Italijo sem si zmeraj želel, oddelal bom po najboljših močeh," pravi izkušeni Koren, ki je zadovoljen tudi s pripravljenostjo in dirkanjem v dosedanjem delu sezone: "V redu je šlo, vse po načrtu in brez težav." Luka Pibernik bo edini od slovenske šesterice v Bahrain-Meridi, ki bo nastopil na Giru, na njem bo kolesaril prvič. Prostih rok skorajda zagotovo ne bo dobil, moral bo delati za kapetana in enega glavnih favoritov za končno zmago, Italijana Nibalija, sicer aktualnega zmagovalca dirke po Italiji. "Pred kakšnimi tremi tedni so me obvestili, da bi lahko vozil Giro. Seveda sem nad tem zadovoljen, zdaj moram upravičiti zaupanje. Žal mi je, ker se nisem posebej pripravljal na Giro, nisem ga imel v načrtu, imel sem Tour. Mogoče je tako celo bolje, prvi del sezone sem namreč dobro oddirkal," je razložil Pibernik, ki jasno ve, kaj ga čaka v treh majskih tednih: "Cilj ekipe je pripeljati Nibalija do zmage. Ne bo priložnosti za bege in samostojne akcije."

Tretji debitant na Giru bo Jan Tratnik, kolesar CCC Sprandi Polkowic, ki bo tudi debitant na tritedenskih dirkah. Poljska ekipa meni, da je slovenski prvak v cestni vožnji spomladi pokazal solidno formo, glavni cilj CCC bo etapna zmaga. Da je na pravi poti k dobrim rezultatom na Giru, je pokazal v nedeljo na dirki svetovne serije v Frankfurtu, ko je bil dolgo časa ubežnik in s tem eden glavnih akterjev dirke. Lani je na Giru blestel Primož Roglič, ki je ob debiju na tej dirki najprej že v prologu zaostal le za zmagovalcem Nizozemcem Dumoulinom, nato pa je vse tekmece premagal v kronometru devete etape. S tem je postal tretji Slovenec z zmago na Giru.