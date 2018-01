Na startu jubilejnega relija Dakar že pripravljenih sto avtomobilov, pa tudi 28 motociklistov v razredu Simona Marčiča

Le dan pred startom si je Marčič privoščil še nekaj valov.

Na start je tako pripravljenih 100 avtomobilov, 42 tovornjakov, 190 štirikolesnikov in motorjev, od tega 28 v razredu brez dovoljene pomoči mehanikov. In v tem razredu je tudi Slovenec Simon Marčič, ki je v petek sicer do zadnjega diha še popravljal navigacijski sistem na svojem motociklu, nato pa si za popoldansko sprostitev in ohladitev z desko privoščil še nekaj valov na obali Pacifika. Na startu pa vendar ne bo glavnega favorita za zmago med motociklisti Paula Concalvesa, saj ni uspel sanirati poškodbe ramena in kolena, ki jo je staknil na treningu pred dvema tednoma.

V poletnih razmerah (25 stopinj Celzija) v soboto vse čaka prva, relativno kratka etapa, ki pa s sipinami že takoj na začetku napoveduje, kako zahteven bo letos ta najtežji reli na svetu. Obenem pa seveda vsi že komaj čakajo, da bodo jutri zapustili cestni kaos Lime in se s polno odprtim plinom zapodili v puščavska prostranstva ob zahodni obali Južne Amerike.