Na VOYO boste od prvega pa skoraj do zadnjega dne aprila na račun prišli boksarski sladokusci

Aprilska boksarska norost na Voyo.si se bo začela z dvobojem Huck-Briedis.

1. 4. - Marco Huck vs Mairis Briedis

V soboto, 1. aprila, bo nemški Dortmund prizorišče boksarskega spektakla, kjer se bosta za šampionska pasova IBO in WBC v težki kategoriji (do 90,72 kg) pomerila domačin in aktualni svetovni prvak IBO Marco Huck (40-3-1, 27 KO's) ter še nepremagani Latvijec Mairis Briedis (21-0-0, 18 KO's). Huck, sicer rojen kot Muamer Hukić v Srbiji, je lani novembra ubranil naslov prvaka IBO proti Ukrajincu Kutscherju, v soboto pa bo imel možnost, da si pribori še naslov WBC. Na drugi strani Briedis (trenutno prvi na lestvici WBC) med profesionalci še ni izgubil, ima pa tudi izjemen odsotek zmaganih borb z nokavtom.

8. 4. - Terry Flanagan vs Petr Petrov

Še nepremagani Britanec Terry Flanagan (32-0-0, 13 KO's) bo 8. aprila že petič branil naslov svetovnega prvaka WBO v lahki kategoriji. V Manchestru mu bo na nasprotni strani ringa stal Rus Petr Petrov (38-4-2, 19 KO's), ki je v zadnjih desetih letih izgubil zgolj dve borbi, trenutno pa zaseda drugo mesto na lestvici WBO.

15. 4. - Ricky Burns vs Julius Indongo

15. aprila se bosta v ringu pomerila najboljša na svetu v super lahki kategoriji. V Glasgowu bosta rokavice prekrižala Britanec Ricky Burns (41-5-1, 14 KO's), prvak verzije WBA in Namibijec Julius Indongo (21-0-0), ki drži šampionski pas verzije IBF. Burns je lani oktobra uspešno ubranil pas proti Belorusu Kirylu Relikhu, medtem ko si je Indongo lanskega decembra priboril naslov najboljšega na svetu po zgolj 40 sekundah, ko je v svojem prvem nastopu na tujem (Moskva) predčasno 'položil' Eduarda Troyanovskega.

29. aprila pa sledi najbrž največji boksarski spektakel leta med Joshuo in Kličkom. (Foto: AP)

21. 4. - Dejan Zavec Boxing Gala

21. aprila bo v Laškem potekal drugi turnir, kjer se bodo pod okriljem legende slovenskega boksa Dejana Zavca predstavili najboljši slovenski amaterski boksarji. Ti bodo v ringu nastopili proti nasprotnikom iz Srbije. Serija boksarskih večerov Dejan Zavec Boxing Gala želi slediti osnovnemu poslanstvu, najobetavnejšim slovenskim amaterskim boksarjem omogočiti korak naprej v karieri, z enim od ciljev uvrstitve prvega slovenskega boksarja na olimpijske igre.

29. 4. - Težko pričakovani spektakel: Vladimir Kličko vs Anthony Joshua

Dolgoletni vladar težke kategorije Ukrajinec Vladimir Kličko (64-4-0, 53 KO's) bo v soboto, 29. aprila, na slovitem Wembleyu (pred 90.000 glavo množico!) boksal za tri naslove svetovnega prvaka (IBF/IBO/WBA) proti Britancu Anthonyju Joshui (18-0-0, 18 KO's), trenutno najboljšemu boksarju težke kategorije in prvaku verzije IBF. Kličko, ki je novembra 2015 izgubil svoje pasove proti Tysonu Furyju, je odločen, da jih pridobi nazaj. Na drugi strani je za Joshuo imenitna priložnost, da poveča svojo kolekcijo pasov in svetu pokaže, zakaj je trenutno najboljši boksar med težkokategorniki. Vsekakor bodo boksarski navdušenci priča največjemu spektaklu zadnjih let.