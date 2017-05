Načeti Gajser zdržal za enajsto mesto na VN Nemčije, zmaga Cairoliju

Gajser se je kljub poškodbi boril za prvo deseterico. (Foto: AP/AMZS)

Tim Gajser je danes nastopil precej potolčen po številnih padcih v zadnjih dneh in tednih, zadnjega je doživel na sobotnih kvalifikacijah v Nemčiji. Kvalifikacijsko dirko je sicer začel najhitreje in je po uspešnem startu vozil v vodstvu, vse bolj pa se mu je približeval Antonio Cairoli. Potem je Gajser padel, nanj se je zvrnil še motor in kvalifikacije je končal z odstopom. Šele danes zjutraj je slovenski dirkač dobil zdravniško dovoljenje za nastop. Ker je kvalifikacije končal v ozadju, se je moral prebijati s slabšega startnega izhodišča, nazadnje je prišel do 12. mesta. Najprej se je še skušal boriti za višja mesta, a bolečine v rami in hrbtu so bile prehude, zato je skoraj vso dirko vozil na 12. mestu in osvojil nekaj pomembnih točk. Podobno je bilo v drugi vožnji, ki je bila zanj malenkost bolj uspešna. Tudi v drugo je startal med prvo petnajsterico in do konca napredoval na deseto mesto, kjer je tudi ostal. Skupno je nemško dirko končal na enajstem mestu, kar je zadostovalo za 20 točk v SP. V vrhu se je skupne zmage razveselil Cairoli, drugi v prvi vožnji in prvi v drugi, ki je tako dobil 47 točk; drugi je bil z enakim izkupičkom Nizozemec Jeffrey Herlings, zmagovalec prve vožnje, tretji pa Francoz Gautier Paulin z dvema tretjima mestoma in s 40 točkami.

V Nemčiji je bil še en slovenski predstavnik Jernej Irt, ki pa je v prvi vožnji odstopil, v drugi pa zaradi posledic padca - ko se je začel po uvodnem krogu približevati tekmovalcem pred seboj, je v četrtem krogu padel in si izpahnil ramo - ni tekmoval. Irt je sicer v elitni kategoriji MXGP nastopil šele drugič letos. Kvalifikacije je v soboto končal na 24. mestu. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva je Cairoli prednost pred Gajserjem povečal na štiriinštirideset točk. Skupno v SP ima Cairoli po današnji preizkušnji 305 točk, Gajser na drugem mestu pa 261. Paulin se mu je močno približal, saj zaostaja le še točko.

Izidi:

- 1. vožnja:

1. Jeffrey Herlings (Niz)

2. Antonio Cairoli (Ita)

3. Gautier Paulin (Fra)

...

12. Tim Gajser

32. Jernej Irt (oba Slo)

- 2. vožnja:

1. Antonio Cairoli (Ita)

2. Jeffrey Herlings (Niz)

3. Gautier Paulin (Fra)

...

10. Tim Gajser (Slo)

- skupno na dirki:

1. Antonio Cairoli (Ita) 47 točk

2. Jeffrey Herlings (Niz) 47

3. Gautier Paulin (Fra) 40

..

11. Tim Gajser (Slo) 20

- skupno v SP (8):

1. Antonio Cairoli (Ita) 305 točk

2. Tim Gajser (Slo) 261

3. Gautier Paulin (Fra) 260

...

36. Peter Irt (Slo) 2