Nadal po desetem naslovu na pariškem pesku spet številka 2, Đoković 'le' štirica

Rafael Nadal (Foto: AP)

Rafael Nadal je v nedeljo na svojem najljubšem turnirju v finalu gladko, v treh nizih premagal Stana Wawrinko. Izid je bil 6:2, 6:3 in 6:1. Nadal se je že z deseto uvrstitvijo v finale Rolanda Garrosa izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Američanom Billom Tidnom, ki sta se do zdaj kot edina desetkrat uvrstila v finale turnirja za grand slam. Federerju je to do zdaj uspelo v Wimbledonu, kjer je zmagal sedemkrat, Tidnu pa na odprtem prvenstvu ZDA, vendar pred skoraj stotimi leti, zmagal pa je petkrat, medtem ko je Španec dobil vseh svojih deset finalnih dvobojev. Na četrto mesto lestvice je padel Srb Novak Đoković, ki je v Parizu branil naslov, a nato izpadel že v četrtfinalu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu. Tako nizko ni bil Đoković na lestvici že vse od oktobra 2009. Najboljšo peterico zaokrožuje Švicar Roger Federer, ki je Roland Garros letos izpustil, da bi se v miru pripravil na Wimbledon.

Novak Đoković že skoraj osem let ni bil tako nizko na lestvici ATP. (Foto: AP)

Od Slovencev, nihče se ni prebil skozi kvalifikacije OP Francije na glavni turnir, je najvišje Blaž Kavčič, ki je napredoval za tri mesta in je zdaj 114. Blaž Rola je prav tako napredoval in je 207., med najboljšimi 700 igralci na lestvici pa je le še Grega Žemlja, ki je izgubil eno mesto in je 225.

Lestvica ATP (12. junij):

1. (1.) Andy Murray (VBr) 9890

2. (4.) Rafael Nadal (Špa) 7285

3. (3.) Stan Wawrinka (Švi) 6175

4. (2.) Novak Đoković (Srb) 5805

5. (5.) Roger Federer (Švi) 4945

6. (6.) Miloš Raonić (Kan) 4450

7. (8.) Marin Čilić (Hrv) 4115

8. (7.) Dominic Thiem (Avt) 3985

9. (9.) Kei Nishikori (Jap) 3830

10. (10.) Alexander Zverev (Nem) 3070

...

114. (117.) Blaž Kavčič (Slo) 486

207. (214.) Blaž Rola (Slo) 251

225. (224.) Grega Žemlja (Slo) 231



Zmagovalke OP Francije Ostapenkove še ni med top 10

Jelena Ostapenko (Foto: AP)

Nemka Angelique Kerber, ki je neslavno končala nastope na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu in izpadla že v prvem krogu, je navkljub temu ostala številka 1 na lestvici WTA. Finalistka Roland Garrosa Romunka Simona Halep napredovala s četrtega na drugo mesto, presenetljiva zmagovalka Latvijka Jelena Ostapenko pa še vedno ni v "top 10". Dvajsetletna Ostapenkova, sploh prva nepostavljena igralka, ki se je po Slovenki Mimi Jaušovec leta 1983 prebila do velikega finala, nato pa še presenetila teniške poznavalce in osvojila OP Francije, je po lestvici sicer napredovala za 35 mest, a je še vedno "le" dvanajsta. Slovenske teniške igralke - prav nobena od njih se prek kvalifikacij ni prebila na glavni turnir Roland Garrosa - so tudi minuli teden po večini krepko nazadovale po lestvici. Dalila Jakupovič je izgubila pet mest in je zdaj 135., Tamara Zidanšek je padla za 27 mest in je 185., povratnica na veliko sceno Polona Hercog, ki je konec tedna sicer uspešno osvojila turnir ITF z nagradnim skladom 60.000 dolarjev v Brescii, pa je z 205. nazadovala na 244. mesto. Napredovala je le Tadeja Majerič, ki je po novem 256.



Lestvica WTA (12. junij):

1. (1.) Angelique Kerber(Nem) 7035

2. (4.) Simona Halep (Rom) 6850

3. (3.) Karolina Pliškova (Češ) 6690

4. (2.) Serena Williams (ZDA) 4810

5. (6.) Jelina Svitolina (Ukr) 4765

6. (7.) Dominika Cibulkova (Slk) 4420

7. (12.) Caroline Wozniacki (Dan) 4345

8. (8.) Johanna Konta (VBr) 4330

9. (9.) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4310

10. (10.) Agnieszka Radwanska (Pol) 3985

...

135. (130.) Dalila Jakupovič (Slo) 405

185. (158.) Tamara Zidanšek (Slo) 297

244. (205.) Polona Hercog (Slo) 207

256. (263.) Tadeja Majerič (Slo) 192

...