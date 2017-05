Nadal po epskem boju s Thiemom dobil Madrid in prišel do rekordne 30. zmage na turnirjih serije masters

Rafa je v epskem dvoboju premagal Thiema. (Foto: AP)

Rafael Nadal je v letošnji sezoni na peščeni podlagi še neporažen. V polfinalu Madrida je dveh nizih suvereno odpravil Novaka Đokovića in v velikem finalu lovil svoj 30. naslov na turnirjih serije masters. Zadnjega je osvojil v Monte Carlu, kjer je prav tako slavil na peščeni podlagi. Tokrat se je v finalu pomeril z Dominicom Thiemom, katerega je odpravil prejšnji mesec v finalu turnirja v Barceloni.

Igralca sta zbrano množico v Madridu navdušila že v prvem nizu, katerega je po epskem boju dobil Nadal po podaljšani igri s 7:6. Thiem se je izkazal za zelo trdoživega nasprotnika, veliko bolj, kot v finalu Barcelone. Tako je tudi v drugem nizu ves čas mučil slovitega nasprotnika, ki je drugi niz po veliki bitki in po več kot dveh urah igre dobil s 6:4. Za Majorčana je bila to že 30. zmaga na turnirjih serije masters, kjer se je na vrhu lestvice izenačil z Đokovićem. Nadal je tako še petič osvojil turnir v Madridu, skupno pa je to za Španca že 72. turnirska zmaga v karieri.

Izid:

Rafael Nadal - Dominic Thiem 7:6 (8), 6:4