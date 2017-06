Nadal pometel s Basilašvilijem, Goffin in Dimitrov izpadla

Poleg Nadala, sicer četrtega nosilca turnirja z nagradnim skladom 36 milijonov evrov in devetkratnega zmagovalca pariškega turnirja, so se v moški konkurenci v osmino finala prebili še Kanadčan Miloš Raonić, Španca Roberto Bautista Agut in Pablo Carreno ter Argentinec Horacio Zeballos, v ženski pa Latvijka Jelena Ostapenko in lanska zmagovalka Španka Garbine Muguruza.

Rafael Nadal (na fotografiji) med petkovim dvobojem tretjega kroga. (Foto: AP)

Od francoskega turnirja sta se poslovila Belgijec David Goffin (10. nosilec) in Bolgar Grigor Dimitrov (11. nosilec). Prvi je dvoboj predal zaradi poškodbe, drugega pa je v treh nizih ukanil Carreno.

Izidi (Pariz, grand slam/36 milijonov evrov):

- moški, 3. krog:

Miloš Raonić (Kan/5) ‒ Guillermo Garcia-Lopez (Špa) 6:1, 1:0 - predaja;

Roberto Bautista (Špa/17) ‒ Jiri Vesely (Češ) 6:3, 6:4, 6:3;

Horacio Zeballos (Arg) ‒ David Goffin (Bel/10) 4:5 - predaja;

Pablo Carreno (Špa/20) ‒ Grigor Dimitrov (Bol/11) 7:5, 6:3, 6:4;

Rafael Nadal (Špa/4) ‒ Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:0, 6:1, 6:0;

- ženske, 3. krog:

Jelena Ostapenko (Lat) ‒ Lesia Tsurenko (Ukr) 6:1, 6:4;

Garbine Muguruza (Špa/4) - Julija Putinceva (Kaz/27) 7:5, 6:2;

Samantha Stosur (Avs/23) ‒ Bethanie Mattek-Sands (ZDA) 6:2, 6:2.