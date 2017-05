Nadal navdušil Ronalda in v 50. obračunu po skoraj treh letih premagal Đokovića za madridsko krono

Rafel Nadal je znova dokazal, zakaj je nesporni kralj peščene podlage. (Foto: AP)

Veliki finale turnirja serije Masters v Madridu je ponudil teniško klasiko. Pomerila sta se namreč drugi nosilec Novak Đoković in četrti nosilec Rafael Nadal. Šlo je sicer za 50. medsebojni dvoboj, nekoliko boljši izkupiček pa je pred obračunom v španski prestolnici imel Srb, ki je zbral tri zmage več (26-23). A Nadal je že v prvi igri pokazal, da je odločen statistiko obrniti sebi v prid. Majorčan je namreč takoj odvzel servis vidno nerazpoloženemu Noletu in ekspresno povedel s 4:0. Srb se je nato nekoliko pobral in uspel dobiti dve igri, a prepozno in po 40 minutah je Nadal s prepričljivih 6:2 dobil prvi niz. Nadal je zadeval praktično vse, Novak pa nikakor ni našel odgovora na razpoloženega domačina. Razmerje točk v prvem nizu je bilo tako 32:18 v korist Nadal.

Finale v Madridu si je ogledal tudi zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo, ki je vidno užival v predstavih obeh teniških zvezdnikov. Portugalec se je sicer med tednom uvrstil v veliki finale Lige prvakov, kjer bo njegov Real proti Juventusu lovil 12. naslov prvaka. Veliki finale v Cardiffu si boste 3. junija lahko v živo ogledali na POP TV.

Tudi drugi niz se je začel identično kot prvi. Rafa je v prvi igri nasprotniku odvzel servis ter znova hitro povedel z 2:0. Ko je zdelo, da se bo zgodba s prvega niza ponovila, se je Novak vendarle prebudil in po dveh odličnih bekhendih v četrti igri odvzel servis nasprotniku in izid v nizu izenačil na 2:2. A Nadala dve zaporedno izgubljeni igri nista zmedli in že v naslednji igri je znova odvzel servis nasprotniku in kmalu za tem vodil že s 4:2. Novak se je nato do konca niza na vse pretege trudil, da bi prišel do izenačenja. Pri 5:4 je Nadal že serviral za zmago, a se je Srb ubranil in celo prišel do prednosti, katero pa je Nadal po izjemni izmenjavi udarcev izničil. Nato pa še osvojil potrebni dve točki za zmago nad velikim tekmecem s 6:2 in 6:2. Rafa je tako v letošnji sezoni dobil oba Mastersa na pesku, saj je pred tem slavil še na turnirju v Monte Carlu. Novak pa še naprej čaka na veliko zmago v letošnji sezoni, pred dnevi se je tudi razšel s svojim trenerskim vodstvom, a tudi to ni bilo dovolj, da bi v Madridu ugnal razpoloženega Nadala.

Izid:

Novak Đoković - Rafael Nadal 2:6, 4:6