Nadalova desna roka prepričana v Đokovićevo vrnitev

Carlos Moya in Rafael Nadal (Foto: AP)

Najboljši srbski teniški igralec Novak Đoković se po slabi sezoni, ki so jo zaznamovale poškodbe, počasi pripravlja na vrnitev. Čeprav se je Srb moral posloviti od drugega mesta na lestvici s katerega je zdrsnil na šesto, pa so njegovi nasprotniki prepričani, da ga v prihodnji sezoni ne gre odpisati. Legendarni Carlos Moya, trener na ATP-jevi lestvici trenutno prvouvrščenega Rafaela Nadala, tako verjame v Đokovićev povratek na igrišče.

"Ljudje, ki so vključeni v svet tenisa, igralci, trenerji, strokovnjaki, nikoli ne bi odpisali nekoga kot so Nadal, Roger Federer ali Đoković, nikoli. To je kot bi sedaj pokopali Đokovića. Vsekakor velika napaka, bilo bi skorajda smešno," je odkril v intervjuju za dnevni časopis 'El Pais' španski strokovnjak, ki bi si želel v prihodnji sezoni uživati v obračunu med Nadalom in Švicarjem Federerjem: "Zame, kot velikega ljubitelja tenisa je to eden izmed najboljših dvobojev, kar jih lahko vidiš. Drug drugega izboljšujeta. Rafa bi lahko ob takšnem izzivu veliko napredoval. V marsičem se lahko zgleduješ po Federerju in njegovi neverjetni karieri. Vedno se moraš učiti od tistih na vrhu."