Nadalu španski dvoboj z Bautisto Agutom, 'kralj peska' napredoval in jezno obračunal s sodnikom

Rafael Nadal. (Foto: AP)

Rafael Nadal, ki se je v Parizu uvrstil že v svoj enajsti četrtfinale, je v tretjem krogu "odpihnil" Gruzijca Nikoloza Basilašvilija in zmagal s 6:0, 6:1 in 6:0, pred tem je bil boljši od Nizozemca Robina Haaseja in Francoza Benoita Paireja. Nadala v četrtfinalu čaka zmagovalec kanadsko-španskega dvoboja Miloš Raonić ‒ Pablo Carreno Busta. Dvoboj bo navijačem v Parizu ostal v spominu tudi po besednem dvoboju Majorčana s sodnikom Carlosom Ramosom, s katerim se je najboljši španski teniški igralec vseh časov pomeril sredi prvega niza. Ramos je Nadalu prisodil opozorilo zaradi predolgega odlašanja z začetnim udarcem. "Torej mi boš moral dosoditi veliko 'warningov' (opozoril, op. a.) do konca dvoboja. Dosodi jih, saj mi jih več ne boš," je Portugalcu na sodniškem stolu zabrusil Španec. Spomnimo: Nadal je imel z njim bližnje srečanje že na OP ZDA leta 2011, ko je dotičnega sodnika na obračunu z Novakom Đokovićem vprašal, če avte morda dosoja le takrat, ko to želi srbski šampion.

Izidi (Pariz, grand slam (36 milijonov evrov):

- moški, 3. krog:

Karen Hačanov (Rus) ‒ John Isner (ZDA/21) 7:6 (1), 6:3, 6:7 (5), 7:6 (3);

Kei Nišikori (Jap/8) ‒ Hyeon Chung (JKo) 7:5, 6:4, 6:7 (4), 0:6, 6:4;

- ženske, osmina finala:

Caroline Wozniacki (Dan/11) ‒ Svetlana Kuznecova (Rus/8) 6:1, 4:6, 6:2;

- 3. krog:

Elina Svitolina (Ukr/5) ‒ Magda Linette (Pol) 6:4, 7:5;

Petra Martić (Hrv) ‒ Anastazija Sevastova (Lat/17) 6:1, 6:1;

Veronica Cepede (Par) ‒ Mariana Duque (Kol) 3:6, 7:6 (2), 6:3;

Karolina Pliškova (Češ/2) ‒ Carina Witthöft (Nem) 7:5, 6:1.