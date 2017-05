Najboljši teniški igralec aktualne sezone Roger Federer odpovedal Roland Garros!

Federer je odpovedal RolanD Garros. (Foto: AP)

Po eni strani Federerjeva novica ni presenečenje, saj v peščenem delu sezone ni odigral niti enega turnirja, že več let pa je jasno, da je to njegova daleč najslabša podlaga. "Na žalost sem se odločil, da ne bom sodeloval na OP Francije. Res sem trdo delal, tako na, kot izven igrišča v preteklem mesecu, a v želji, da ostanem v ATP-karavani še mnoga leta, čutim, da je najbolje, da izpustim celotno sezono na pesku in se pripravim na travo in igrišča s trdo podlago," je Federer zapisal v sporočilu na svoji spletni strani.

Po drugi strani pa je vse skupaj presenetljivo glede na to, v kakšni formi je Švicar igral v tej sezoni. A Federer se je očitno odločil, da bo stvari gledal dolgoročno, saj bi kljub 35 letom rad ostal med aktivnimi teniškimi igralci še kar nekaj let. "Uvod sezone je zame bil magičen, toda moram priznati, da bo ključ do moje dolgoletne kariere skrbno načrtovanje turnirjev. Tako smo se skupaj z ekipo odločili, da igranje enega turnirja na pesku ni najbolje za moj tenis in telesno pripravljenost za prihodnji del sezone. Pogrešal bom francoske navijače, ki so me vedno tako zelo podpirali in veselim se snidenja z njimi prihodnje leto," je sklenil Federer.