Naslov se vrača v Maribor, odbojkarice Nove KBM dokončale delo proti Calcitu

Odbojkarice Nove KBM Branika so prekinile dveletno prevlado Calcita in spet postale državne prvakinje. In to na ekspresen način, saj so njihove največje tekmice, igralke ljubljanskega Calcita Volleyballa, v finalu premagale že po treh tekmah. Za Mariborčanke, ki so letos osvojile tudi pokal, je to 14. naslov državnih prvakinj, Calcit, ta je proti Novi KBM Braniku izgubil vseh osem tekem v sezoni, ostaja pri treh. "Zaenkrat še nismo prvaki, potrebujemo še eno zmago. Dekleta morajo ostati budna, tudi danes morajo igrati vsaj na ravni prvih dveh tekem, če ne še boljše. Vsekakor imajo še rezerve, sposobne so še dosti več, kot so pokazale pri prvih dveh zmagah," pred začetkom tekme še ni hotel sprejeti čestitk za naslov domači trener Bruno Najdič, saj se je dobro zavedal, da je do zadnje zmage vedno najtežje priti. In njegova bojazen se je v prvem nizu uresničila. Njegove varovanke so imele težave pri sprejemu, predvsem Nika Blagne, ki je morala pri izidu 6:11, za tega je z asom poskrbela Pia Blažič, za nekaj časa na klop. Ko se je vrnila je z blokom poskrbela, da so se domače tekmicam približale na dve točki zaostanka, na 19. točki pa so Štajerke Ljubljančanke, pri katerih je tokrat igro organizirala Mojca Božič, celo ujele. Toda končnica je vseeno pripadla gostjam, to pa predvsem po zaslugi Slavine Koleve.

Gostiteljice so uvidele, da z lahkoto do zmage ne bodo prišle, v drugem nizu so močno popravile v vseh elementih igre in povsem prevzele nadzor nad igro. Povedle so s 7:1, po asu Ize Mlakar celo z 11:3. Nato so pri sprejemu spet nekoliko popustile, gostje so se približale na dve točki zaostanka (10:12), toda razpoloženi Mlakarjeva in Saša Planinšec jim več nista dopustili. Mlakarjeva je po izidu 21:16 dosegla dva zaporedna asa in še en "winner", takrat je bilo jasno, da bo rezultat izenačen na 1:1. Še lažje so Mariborčanke prišle do vodstva z 2:1. Tretji niz so odprle z vodstvom 9:0, nato vodile z 11:1 in 16:4, niz pa s serijo odličnih servisov Anite Sobočan dobile s 25:10. Četrti niz je bil nato nekoliko bolj izenačen, vsaj na začetku, ko so bile Ljubljančanke v prednosti, po njihovem vodstvu 6:5 pa so domače na servis Planinščeve osvojile šest zaporednih točk, pobegnile, tekmo pa mirno pripeljale do konca.

Izid:

Nova KBM Maribor ‒ Calcit Kamnik 3:1 (-21, 18, 10, 16)

Nova KBM Branik: Mlakar 25, Blagne 6, Košenina, Kaučič 11, Vovk, Najdič 3, Milosavljević, Planinšec 10, Sobočan 16, Jerala, Pintar, Koskelo.

Calcit Volleyball: Grudina 9, Božič 3, Mihevc 5, Blažič 9, Pahor, Igličar 6, Zaplotnik, Zatkovič 2, Jerala, Turk, Koleva 15, Van de Vyver.