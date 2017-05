Nastase se je pokesal in opravičil Sereni Williams za rasistične besede

Ilie Nastase je moral konec aprila na tekmi pokala Fed zaradi rasističnih opazk in žaljivega obnašanja zapustiti dvoboj ekip Romunije in Velike Britanije. Prislužil si je številne ostre kritike, nekaj dni po razburjenju pa se je vsaj deloma opravičil. Sedemdesetletni Nastase je bil uradno kapetan romunske teniške ekipe. Njegovi izpadi ob igrišču so se začeli, ko je kolegico na drugi strani Anne Koethavong in najboljšo britansko igralko Johanno Konta sredi dvoboja verbalno napadel in ju hudo zmerjal. Besede so bile tako ostre, da je igralka na igrišču začela neutolažljivo jokati in sodnik je moral prekiniti dvoboj. Nastase se tu ni ustavil, ampak se je lotil še glavnega sodnika. Po nizu zmerljivk je sodnik zahteval, da mu varnostniki odvzamejo akreditacijo in ga pospremijo s stadiona.

Že v dneh pred dvobojem je Nastase s svojim obnašanjem opozoril nase. Na žrebu je pred televizijskimi kamerami in mikrofoni pristopil do kapetanke Koethavongove in jo vprašal za številko njene sobe, v pogovoru z romunskimi novinarji pa je imel tudi rasistično opazko o nosečnosti najboljše igralke na svetu Serene Williams. Dejal je: "Bomo videli, kaj bo prišlo ven. Čokolada z mlekom?"

Serena Williams (Foto: AP)

Za ta del nedopustnega obnašanja je Nastase zdaj opravičil Američanki. "Moje besede na pokalu Fed so bile nedopustne, povzročil sem nemir in zgražanje v teniškem svetu," je prek Facebooka sporočil Nastase. Pojasnil je, da je bila njegova opazka o Williamsovi "spontana reakcija", a se zdaj zaveda, da je bila tudi zelo neprimerna.

"Vem, da opravičilo ne bo zmanjšalo teže mojih besed, tudi če upoštevamo vse dejavnike, napetost dogodka in moj po vsem svetu znan predolg jezik. Kljub temu prosim za razumevanje in sprejem opravičila, čeprav morda zdaj ne pomeni veliko," se je opravičeval Nastase. Dodal je še, da je tenis vse njegovo življenje, odkar je bil star pet let, zdaj pa je sam sebe s tem nepremišljenim dejanjem oddaljil od športa, ki mu veliko pomeni.