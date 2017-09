Nekdanji evropski prvak Kielce padel v Zlatorogu

Izbranci Branka Tamšeta so v minuli sezoni v svojem Zlatorogu uprizorili pravo senzacijo in po golu Luke Žvižeja v izdihljajih tekme na kolena položili tedanje branilce naslova lige prvakov, na današnjem dvoboju med slovenskimi in poljskimi prvaki pa so ponovili vajo ter svojo prednost v zmagah povišali na 6:1. Celjani so na tretji tekmi v elitni skupini B dosegli prvo zmago, pred tem so jih premagali tekmeci iz madžarskega Veszprema in danskega Aalborga, v nedeljo, 8. oktobra, pa jih čaka zahtevno gostovanje pri francoskem PSG.

V celjskem rokometnem hramu se je na dvoboju slovenskih in poljskih prvakov zbralo 3000 gledalcev, med njimi so bile tudi slovenske rokometašice, ki jih v nedeljo čaka druga kvalifikacijska tekma s Čehinjami za nastop na evropskem prvenstvu v Franciji 2018. Celjani se niso ustrašili imenitnega tekmeca, tekmečevo prvo "petnajstminutno ofenzivo" in njihovo uvodno postavo - v njej sta bila tudi dva slovenska rokometaša Uroš Zorman in Blaž Janc - so zanesljivo odbili.

Trenerju Celja Pivovarne Laško Branku Tamšetu je tudi na začetku nove sezone uspelo v zelo kratkem času povezati vse niti pomlajenega in oslabljenega moštva v izjemno homogeno celoto.

Izbranci Branka Tamšeta so še bolj učinkovito zaigrali v trenutkih, ko je sloviti gostujoči trener Talant Dušebajev v igro poslal svojo "drugo sedmerko", Celjani so tedaj zaigrali zares sijajno v obrambi in zelo učinkovito v napadu ter v 18. minuti povedli za tri gole (9:6). A to je bil le uvod, Celjani so imeli vse do konca polčasa popoln nadzor nad imenitnimi poljskimi tekmeci, ki so se v Zlatorogu povsem izgubili, to velja tudi za njihovega sijajnega trenerskega taktika Dušebajeva, ki v najbolj kritičnih trenutkih sploh ni zahteval minute odmora. Celjani so to izkoristili na najboljši možni način in v 28. minuti povedli za šest golov (15:9), na veliki odmor pa odšli z lepo prednostjo štirih zadetkov (16:12).

Slovenski prvaki so v začetku drugega polčasa našli rešitev za tekmečevo obrambno postavitev 5-1, z goli krožnega napadalca Igorja Anića so držali prednost štirih golov iz prvega polčasa, nekaj zadrege je bilo, ko so jo spremenili na 6-0. Tedaj je malce zaškripalo v napadu, a tudi v obrambi, tako da so jih Poljaki v 36. minuti praktično ujeli (19:18). A Celjani so tudi v nadaljevanju imeli tekmece "na povodcu", čeravno so v 43. minuti ostali brez pomembnega člena v centralnem bloku Boruta Mačkovška, ki je po tretji dvominutni izključitvi prejel rdeči karton. V 48. minuti so po golu Jake Malusa povedli za štiri gole (24:20) in Dušebajeva prisilili, da je zahteval prvo minuto odmora na tekmi.

Toda ta ni zaustavila celjskega naleta, le minuto kasneje je David Razgor povišal na 25:20. Celjani so uspešno prebrodili tudi obdobje med 50. in 52. minuto, ko so imeli dva igralca manj na igrišču, z goli Daniela Dušebajeva in Malusa so v 55. minuti še vedno imeli prednost štirih golov (28:24). V sami končnici so se jim Poljaki dobre tri minute pred koncem in po golu Janca približali na dva gola (28:26), a nato je vajeti igre vzel v svoje roke srbski organizator igre Luka Mitrović in s pravočasnimi goli poskrbel, da sta točki ostali v Zlatorogu.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Gal Marguč s šestimi goli, po pet sta jih prispevala Luka Mitrović in Daniel Dušebajev.