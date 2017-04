Nekdanji hrvaški rokometni selektor bo trener Gorenja Velenja

"Izredno sem vesel in počaščen, da bom imel priložnost biti del velikega kluba, s tako lepo tradicijo. V Velenje prihajam z dvema ciljema. Prvi je osvojitev lovorik, drugi pa razvoj igralcev v potencialne reprezentante Slovenije. Upam, da bosta že na naslednjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem zaigrala vsaj dva igralca Gorenja Velenja. Rad bi se zahvalil Franju Bobincu, ki stoji za velenjskim rokometnim klubom, direktorju Mateju Avanzu ter vsem ostalim v klubu, ki so mi dali priložnost, da pokažem, česa sem kot trener sposoben," je bil Željko Babić vesel novih izzivov. "Iskali smo trenerja, ki za seboj že ima uspehe, premore karizmo, je pripravljen delati ter se osebnostno sklada s pričakovanji kluba. Željko delo v našem klubu vidi kot velik izziv. Prepričan sem, da nas čakata dve zanimivi sezoni," je dejal Milan Meža, predsednik Gorenja Velenja. Direktor kluba Matej Avanzo pa je dodal: "Novega trenerja članske ekipe RK Gorenje Velenje smo izbirali previdno, analitično in s pogovori, ki smo jih opravili z več kandidati. Nazadnje je prevladalo prepričanje, da ustroju kluba najbolj ustreza Željko Babić, saj je željan trdega dela, popolnoma predan rokometu, ambiciozen in prepričan o tem, da ima naša ekipa veliko rezerv. Z aktiviranje le-teh v prihodnji sezoni nedvomno merimo v ligo prvakov, na finalni turnir lige SEHA Gazprom ter na naslova slovenskih državnih in pokalnih prvakov."





Željko Babić in Veselin Vujović (Foto: Damjan Žibert)

Plaskan je vodenje članske ekipe prevzel v začetku oktobra, potem ko se je vodstvo kluba odločilo, da prekine sodelovanje z dr. Markom Šibilo. Že tedaj sta obe strani sprejeli odločitev, da je takšna rešitev začasna oziroma bo veljala vsaj do konca sezone 2016/17, saj se je Plaskan odločil, da se s trenerstvom ne bo ukvarjal popolnoma profesionalno. Plaskan ostaja zaposlen v podjetju Gorenje. Babić je nekdanji desnokrilni rokometaš. V času aktivne športne poti je v domovini branil barve Zagreba, s katerim je dvakrat postal evropski klubski prvak (1992, 1993) ter zmagovalec evropskega superpokala (1993), Metkovića in Jelse, vmes pa se preizkusil tudi v Italiji. Po zadnji sezoni (2005/06), ki jo je odigral na otoku Hvar, se je posvetil trenerskemu poklicu. Najprej je deloval v rokometnem klubu Balić-Metličić. V sezoni 2008/09 je vodil zasedbo iz Metkovića, za tem pa ga je pot zanesla v Slovenijo. Prevzel je vodenje tedanjega prvoligaša iz Krškega, a ga, ker ni uspel pridobiti trenerske licence, kmalu zapustil ter za tri leta odšel v Split. Po dveh letih premora je leta 2013 prevzel vodenje beloruskega Meškova in v Brestu pustil odličen vtis. Ekipo je v obeh sezonah popeljal do naslova državnega in pokalnega prvaka, ob tem pa z njo dvakrat zaigral tudi v finalu lige SEHA Gazprom. Kot pomočnik selektorja hrvaške izbrane vrste Slavka Goluže je osvojil bronaste medalje na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, istega leta tudi na evropskem prvenstvu v Srbiji ter leto dni za tem na svetovnem prvenstvu v Španiji. Leta 2015 je bil postavljen na čelo hrvaške reprezentance, s katero je na lanskem evropskem prvenstvu na Poljskem segel po bronu. Temu je dodal še peto mesto na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru ter četrto na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer je Hrvaška v malem finalu izgubila proti Sloveniji.



Gorenje Velenje je pred novo sezono pridobilo tudi pomembno okrepitev. V Šaleško dolino se bo iz ribniškega prvoligaša preselil slovenski reprezentant Jan Grebenc (194 cm, 24 let). Rokometaša, ki igra predvsem na položaju levega zunanjega igralca, je konec preteklega leta Veselin Vujović prvič vpoklical na reprezentančne priprave, kasneje pa je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu.