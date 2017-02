Nekdanji svetovni prvak Prost v novi sezoni svetovalec Renaulta

Nekdanji svetovni prvak Prost (levo) bo z nasveti pomagal rojakom, ki imajo velike cilje. (Foto: Reuters)

Renault ostaja pri zanj značilnih barvah, večinoma rumeni in črni, pod površino dirkalnika RS17 pa je zaradi sprememb pravil v tej sezoni veliko novega. Nova je vsaj na pol tudi dirkaška zasedba, saj bo za Francoze v tej sezoni kot novinec vozil nemški dirkač Nico Hülkenberg, drugi voznik ostaja Jolyon Palmer. Renault je napovedal, da si želi v tej sezoni višje kot lani, ko je končal pri skromnih osmih točkah. Cilj je peto mesto med konstruktorji, pri tem bo rojakom pomagal tudi štirikratni svetovni prvak Alain Prost kot posebni svetovalec. "Za nas bo leto 2017 ključno, prepričan pa sem, da bo tudi uspešno. Razvili smo dober dirkalnik, prepričani smo, da lahko napademo peto mesto. Imamo odlično ekipo, inženirje in dirkača," je bil na predstavitvi optimističen Jerome Stoll, športni direktor ekipe Renault Sport.

Teden pred prvimi uradnimi testiranji nove sezone v Barceloni, ki se bodo začela 27. februarja, bo poln predstavitev dirkalnikov. Pred Renualtom je bil v ponedeljek prvi Sauber, po današnji predstavitvi pa bodo sledili še pri Force Indii (22. februar), Mercedesu (23. februar), Ferrariju in McLarnu (24. februar), Williamsu (25. februar) ter Toru Rossu, Red Bullu in Haasu (26. februar). Sauber bo v sezoni 2017 tekmoval z dirkalnikom C36, ki ga bo poganjal Ferrarijev motor. Barve pa so letos nekoliko drugačne, modra, bela in zlata zaradi 25-letnice delovanja ekipe v formuli 1. Švicarji so lani nastopali precej neuspešno in bili na koncu z dvema točkama deseti v SP. A pozimi se je spremenilo lastniško razmerje v ekipi, direktorica Monisha Kaltenborn pa je prepričana, da ekipo čakajo boljši časi: "Imamo lepo priložnost, da spet postanemo konkurenčni in se vrnemo na pota stare slave. Z novim dirkalnikom smo že postavili solidne temelje za to."