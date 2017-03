Nepostavljeni Rus v Dubaju presenetil osvajalca Melbourna Federerja

Roger Federer je dvoboj z Evgenijem Donskojem v drugem krogu Dubai Championships izgubil s 3:6, 7:6 (7) in 7:6 (5). Rus, na računalniški lestvici ATP je do srede zasedal 116. mesto, je ubranil tri žogice za zmago, ki jih je imel švicarski zvezdnik na voljo v drugem nizu, pri izidu 5:3 pa je imel v tretjem nizu na voljo tudi začetni udarec, a je Donskoj uspel preživeti. Tako kot v odločilnem "tie-breaku", ko je Federer vodil s 5:1, a se je Rus vrnil v velikem slogu za največji skalp kariere. Prvi nosilec Britanec Andy Murray je že prej ugnal Španca Guillerma Garcio-Lopeza s 6:2 in 6:0, 29-letni Škot pa je tako zmagovito nadaljeval s prvim turnirjem, ki se ga je udeležil po januarskem razočaranju v četrtem krogu Melbourna. Murray je za zmago potreboval le uro in 12 minut, zdaj ga v četrtfinalu čaka Nemec Philipp Kohlschreiber.

Federer je presenetil v Melbournu, v Dubaju pa je bil sam žrtev presenetljivega rezultata. (Foto: AP)