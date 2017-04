VIDEO: Neuville brez napak do prve zmage v sezoni

Za 28-letnega Belgijca Thierryja Neuvilla je to prva zmaga v tej sezoni, skupno pa tretja v karieri po Nemčiji 2014 in Italiji 2016. V skupnem seštevku je na prvem mestu še vedno Sebastien Ogier z 88 točkami, drugi je s 75 Finec Jari-Matti Latvala (Toyota), ki je bil danes četrti, tretji pa današnji zmagovalec Neuville s 54. Reli Korzika, ki ga imenujejo tudi reli tisočerih ovinkov, velja za enega najbolj zahtevnih v koledarju sezone, tudi letos pa se je izkazal za pravi izziv najboljšim. Neuville pa je tokrat delal manj napak kot na nekaterih prejšnjih dirkah, kjer je iz rok izpustil visoke uvrstitve, morda tudi zmage, ter je zadržal močne živce tudi na današnjem "power-stagu", zadnji hitrostni preizkušnji, na kateri je še prišlo do sprememb vrstnega reda pri vrhu. Ogier je imel v rokah drugo mesto po končani sobotni etapi, a ga je po današnji prvi hitrostni preizkušnji izgubil. Zaradi tehničnih težav Fordovega dirkalnika je zdrsnil na tretje in imel le malo možnosti, da spet pride nazaj pred Danija Sorda. Ni pa se predal, zadnjo hitrostno preizkušnjo je odpeljal hitreje kot Sordo in je na koncu spet prišel do skupnega drugega mesta. Razlika med Francozom in Špancem je bila na koncu manj kot sekundo in pol.

"Za menoj je res težak reli in vesel sem, da ga je konec. Dirkalnik ni imel prave moči, imel sem težave s turbinskim polnilnikom, diferencialom in še ročna zavora ni več delovala," je po dirki Francoz potarnal nad težkimi delovnimi razmerami ob koncu relija. Njegove težave so na široko odprle pot Neuvillu do zmage. Zadnjo preizkušnjo je začel s 57 sekundami naskoka, večino ga je obdržal in se s 56 sekundami prednosti veselil zmage. "Noro, krasno se počutim. Velika zahvala gre ekipi, vedno so verjeli vame in me spodbujali tudi po dirkah v Monteju in na Švedskem. Na začetku nisem bil povsem prepričan, če lahko dobim tale reli, a drugi dan mi je uspelo priti na vrh in res sem vesel, da se se obdržal tam," je dejal Belgijec. Še manjša pa je bila na koncu razlika med četrto- in petouvrščenim; Finec Latvala je namreč na koncu pristal na četrtem mestu z le desetinko prednosti pred Ircem Craigom Breenom (Citroen). Sezona se bo nadaljevala z relijem v Argentini med 27. in 30. aprilom.

Izidi:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 3:22:53,4 sekunde

2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) + 54,7

3. Dani Sordo/Marc Marti (Špa/Hyundai i20) 56,0

4. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1:09,6

5. Craig Breen/Scott Martin (Irs/VBr/Citroen C3) 1:09,7

6. Hayden Paddon/John Kennard (NZl/Hyundai i20) 2:16,3

7. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger Synnevag (Nor/Škoda Fabia R5) 8:10,7

8. Teemu Suninen/Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta RS) 9:17,0

9. Stephane Sarrazin/Jacques-Julien Renucci (Fra/Škoda Fabia R5) 9:23,6

10. Yohan Rossel-Benoit Fulcrand (Fra/Citroen DS3 R5) 12:57,1

SP skupno (4):

1. Sebastien Ogier 88 točk

2. Jari-Matti Latvala 75

3. Thierry Neuville 54

4. Ott Tänak 50

5. Dani Sordo 47

6. Craig Breen 33

