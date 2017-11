Neuville z zmago v Avstraliji potrdil drugo mesto v SP

Za Belgijca Thierryja Neuvilla je to četrta zmaga na relijih najvišje ravni v karieri, z njo pa si je tudi dokončno zagotovil drugo mesto v skupnem seštevku. Zadnji dan sezone je poskrbel za to, da so se morali dirkači izkazati z vozniškim znanjem. Pravi monsunski naliv je namreč ceste v pokrajini Novi Južni Wales spremenil v prave blatne drsalnice, tako da je bilo treba paziti na vsakem zavoju. Belgijec je nalogo odlično opravil in zadržal najboljše izhodišče, ki ga je imel po sobotnem delu dirke.

Odlični belgijski dirkač Thierry Neuville se je zasluženo veselil zmage na zadnji dirki sezone v Avstraliji. (Foto: AP)

Vodstvo je Neuville prevzel sredi sobotne etape, potem ko je njegov moštveni sotekmovalec Norvežan Andreas Mikkelsen odstopil v deseti hitrostni preizkušnji.

"To je bilo pa vražje naporno. Uspelo mi je, da sem avto obdržal na cesti, ampak nekajkrat ni veliko manjkalo, pa bi odletel ven. Vedel sem, da lahko zmagam, vendar sem moral voziti po pameti. Ni bilo oprijema in imel sem zelo malo nadzora nad avtom," je po dirki priznal Belgijec.

Z zmagami na relijih v Franciji, Argentini in na Poljskem je sicer postal najuspešnejši dirkač po številu posamičnih uspehov v tej sezoni, toda po točkah je zaostal za Sebastienom Ogierjem. Stari in novi svetovni prvak si je peto lovoriko v karieri zagotovil že pred zadnjo postajo sezone, na dirki v okolici Coffs Harbourja pa je bil na koncu, tudi zaradi težav z menjalnikom, četrti. Skupno je zbral 232 točk, drugi je Neuville z 208, tretji pa Tänak s 191. "Zadnja hitrostna preizkušnja v letu 2017 je za nami. Bil je naporen konec tedna z veliko težavami, a celotna sezona je bila fantastična," pa je zadnje dejanje dirkaškega leta ocenil Ogier.

Precej manj uspešno se je sezona končala za Jari-Mattija Latvalo (Toyota). Finec je namreč zletel s ceste prav v zadnji hitrostni preizkušnji sezone, "power stagu", ki prinaša tudi dodatne točke. Tako je zapravil zanesljivo drugo mesto, nanj se je povzpel Tänak, zmagovalno trojico pa je dopolnil Paddon.