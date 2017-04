Neuville za 'mišjo dlako' slavil pred Evansom na reliju po Argentini

Thierry Neuville je zmagovalec relija po Argentini. (Foto: AP)

Četrti je bil svetovni prvak in še vedno vodilni v SP Francoz Sebastien Ogier (Ford) z minuto in 24 sekund zaostanka. Francoz ima sedaj v skupnem seštevku 102 točki, 16 točk zaostaja tokrat peti Finec Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 18 pa Neuville. Pred zadnjim, tretjim dnevom dirke je vodil Valižan Elfyn Evans, ki je imel 11 sekund naskoka pred Thierryjem Neuvillom, tretji je bil Ott Tänak (+27 sekund), četrti pa Ogier (+49,9). Evansova prednost, Valižan je tudi drugi dan začel kot vodilni, se je pred zadnjo etapo znižala z več kot minute naskoka, ker je imel v zadnjem delu drugega dne tehnične težave z dirkalnikom, enkrat pa se je še zavrtel. Kljub temu je imel Evans še pred zadnjo hitrostno preizkušnjo relija 0,6 sekunde prednosti, vendar je v zaključnem "brzincu" za Neuvillom zaostal 1,1 sekunde in ostal brez svoje prve zmage za SP.

Osemindvajsetletni Neuville je slavil svojo četrto zmago v SP in drugo zaporedoma po slavju na Korziki. Ogier je letos dobil dirko v Monte Carlu, Latvala po Švedskem, Britanec Kris Meeke (Citroen) pa po Mehiki. SP se bo nadaljevalo med 18. in 21. majem z relijem po Portugalski.

Izidi:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 3:38:10,6

2. Elfyn Evans/Daniel Barritt (VBr/Ford Fiesta RS) +0,7

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Ford Fiesta RS) 29,9

4. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) 1:24,7

5. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1:48,1

6. Hayden Paddon/John Kennard (NZl/Hyundai i20) 7:42,7

7. Juho Hänninen/Kay Lindstrom (Fin/Toyota Yaris) 11:16,9

8. Dani Sordo/Marc Marti (Špa/Hyundai i20) 14:44,1



SP skupno (5):

1. Sebastien Ogier 102

2. Jari-Matti Latvala 86

4. Thierry Neuville 84

4. Ott Tänak 66

5. Dani Sordo 51

6. Elfyn Evans 42

7. Craig Breen (Irs/Citroen C3) 33

8. Kris Meeke (VBr/Citroen C3) 27