Neverjeten zaključek relija po Poljski, Neuville do svoje tretje zmage v sezoni

Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je zmagovalec relija po Poljski, osme dirke svetovnega prvenstva. Drugo mesto je osvojil njegov klubski kolega pri Hyundaiju, Novozelandec Hayden Paddon, tretji je bil Francoz Sebastien Ogier (M-Sport/Ford). Neuvillov sobotni tekmec Ott Tänak, dirkača je ločilo zgolj 3,1 sekunde, je storil napako in hudo poškodoval svoj avtomobil. "Zgodilo se je na enem samem zdrsljivem mestu v gozdu. Priletel sem na oviro, zato me je zaneslo v drevo pri precej visoki hitrosti. To je to. Včasih moraš močno pritisniti, če želiš zmagati," je bil po koncu prepričan razočarani Estonec. Za Neuvilla je to še tretja zmaga v sezoni, skupno pa peta v SP. Vodilni v SP ostaja Ogier.

Izidi:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 2:40:46,1

2. Hayden Paddon/Seb Marshall (NZl/VBr/Hyundai i20) + 1:23,9

3. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 2:20,8

4. Dani Sordo/Marc Marti (Špa/Hyundai i20) 2:47,4

5. Stephane Lefebvre/Gabin Moreau (Fra/Citroen C3) 3:11,8

6. Teemu Suninen/Mikko Markkula (Fi/Ford Fiesta) 3:16,8

7. Mads Oestberg/Ola Floene (Nor/Ford Fiesta) 3:39,6

8. Elfyn Evans/Daniel Barritt (VBr/Ford Fiesta) 4:39,1 ...

SP skupno:

- dirkači:

1. Sebastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) 160

2. Thierry Neuville (Bel/Hyundai i20) 149

3. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris) 112

4. Ott Tänak (Est/Ford Fiesta) 108

5. Dani Sordo (Špa/Hyundai i20) 82

6. Elfyn Evans (VBr/Ford Fiesta) 57

7. Hayden Paddon (NZl/Hyundai i20) 51

8. Craig Breen (Irs/Citroen C3) 43



- konstruktorji:

1. M-Sport Ford 259

2. Hyundai 237

3. Toyota 153

4. Citroen 117