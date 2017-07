Nič od sambe: 23.000 brazilskih navijačev v finalu svetovne lige utišali Francozi

Francoski junak je bil Earvin Ngapeth, ki je dosegel 29 točk. Stephen Boyer jih je prispeval 18, Trevor Clevenot 12. Pri Brazilcih sta dvomestno število točk zbrala le Wallace De Souza in Ricardo Lucarelli, dosegla sta jih po 22. Evropski prvaki Francozi - na zadnjem EP leta 2015 so v finalu premagali Slovenijo - so tretjič po vrsti končali med prvimi tremi reprezentancami v prvem razredu svetovne lige. Leta 2015 so v Riu osvojili zlato, leta 2016 v Krakovu bron. Letošnji finale elitne odbojkarske svetovne lige naj bi bil zadnji po starih pravilih. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) namreč na podlagi neuradnih podatkov načrtuje spremembe, ki bi bile v škodo slovenski moški reprezentanci.

Wallace de Souza (na fotografiji) je z rojaki slavil na domačih OI v Riu, tokrat v Curitibi ni imel te sreče. (Foto: AP)

Slovenski odbojkarji so na zaključnem turnirju drugega razreda svetovne lige osvojili prvo mesto, potem ko so 25. junija na finalni tekmi v avstralskem Gold Coastu premagali Japonsko s 3:0. Slovenski odbojkarji so v velikem slogu osvojili zaključni turnir in si na igrišču izborili napredovanje v elitno svetovno ligo, a je zaradi napovedanih sprememb FIVB to še vedno pod velikim vprašajem. Pravne poti bi bile lahko otežene, kar naj bi mednarodna federacija svetovno ligo preprosto ukinila in naj bi nastala nova odbojkarska liga.

Brazilija, Italija, ZDA, Kitajska, Srbija, Francija, Argentina, Iran, Poljska, Nemčija, Japonska in Rusija naj bi bila dvanajsterica držav, ki v naslednjih letih ne bi mogle izpasti iz najvišjega razreda, v katerem naj bi bile še Bolgarija, Avstralija, Kanada in Južna Koreja. Odločitev naj bi bila znana kmalu po zaključnem turnirju.