Nocoj na VOYO: Nepremagani Terry Flanagan odgovarja izzivu Rusa Petrova

Še nepremagani Britanec Terry Flanagan (32-0-0, 13 KO) bo že petič branil naslov svetovnega prvaka WBO v lahki kategoriji. V Manchestru mu bo naproti stal Rus Petr Petrov (38-4-2, 19 KO), ki je v zadnjih desetih letih izgubil zgolj dve borbi, trenutno pa zaseda drugo mesto na lestvici WBO. Čaka nas še eden izmed boksarskih spektaklov na VOYO, z neposrednim prenosom iz Manchestra pričnemo ob 21:30. Branilec naslova Flanagan se želi z morebitno zmago nad Petrovom prebiti do kakšnega še odmevnejšega dvoboja. 27-letni Anglež si želi, med drugim, v prihodnje pomeriti tudi z Vasjlom Lomačenkom. "Želim se začeti preizkušati proti najboljšim," je Flanagan povedal za BBC Sport. "Nima smisla, da govorim 'najboljši sem', če ljudje, s katerimi se borim, to niso."

Flanagana nekateri potiskajo tudi v smeri obračuna s Jorgejem Linaresom, ki je z drugo zmago nad Anthonyjem Crollo nedavno navdušil ravno na severozahodu Anglije in ubranil pasova WBC in WBA. Petrov, v karieri ga je uspel nokavtirati le Argentinec Marcos Maidana, ki je nato izgubil z Britancem Amirjem Khanom in ameriškim zvezdnikom Floydom Mayweatherjem, zato je jasno, da izzivalec nocoj v Manchestru ni brez možnosti. "Imam moč, da ga nokavtiram, toda Petrov je vzdržljiv, pripravljen in njegove roke so vedno 'zaposlene'," je še povedal Flanagan. "Težko je nekoga nokavtirati, ko so odločeni, da osvojijo naslov svetovnega prvaka na tujem terenu. Težko je premagati moža, ki si tega želi. Vem, da bi lahko bilo nekaj izenačenih rund, ki jih bom tudi izgubil, a gotovo bom zagotovil, da na koncu zmagam."