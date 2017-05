Nole pod taktirko Agassija do gladke zmage, Rafa prav tako brez težav, v drugi krog tudi Bedene

Novak Đoković je uspešno začel sodelovanje z legendarnim Andrejem Agassijem. (Foto: AP)

Novak Đoković je v vseh nizih dominiral in hitro prišel do prednosti, ki jo je z nekaj malega težav, pa vendarle dokaj zlahka znal zadržati in se veselil napredovanja v drugi krog z zmago s 3:0 v nizih. "Trije seti so kar dolgi, igral je grdo. Uničuje ti ritem, igrala sva kar dolge igre, rezultatsko sva si bila blizu v drugem nizu, v tretjem sem zaigral bolje. Igra še ni na tako visoki ravni, kot bi si želel. Še čakam svojih 100 odstotkov," je po tekmi za Eurosport dejal Novak Đoković, sicer drugi nosilec turnirja v Parizu.

Devetkratni zmagovalec Roland Garrosa Rafael Nadal v prvem krogu ni imel večjih težav z domačinom Benoitom Pairejem. Majorčan je potrdil dobro formo in napredoval v drugi krog z rezultatom 6:1, 6:4 in 6:1. V drugem krogu ga čaka Nizozemec Robin Haase. "Najpomembnejša stvar je zmagati, če ti to uspe v treh nizih, še toliko bolje. Žal mi je za Benoita, je nevaren, talentiran. V vsaki točki lahko spremeni ritem igre,'' je po tekmi za Eurosport razlagal Nadal.

Aljaž Bedene, Ljubljančan, ki sicer nastopa za Veliko Britanijo, se je z zmago nad Ryanom Harrisonom (6:4, 6:0, 3:6, 6:1) uvrstil med 64 najboljših tenisačev v Parizu, v drugem krogu ga čaka Jiri Vesely, sicer 57. igralec sveta.

Roland Garros, 1. krog, moški:

Miloš Raonić (Kan/5) - Steve Darcis (Bel) 6:3, 6:4, 6:2;

Jiri Vesely (Češ) - Jack Sock (ZDA/14) 7:5, 7:5, 6:3;

Aljaž Bedene (VBr) - Ryan Harrison (ZDA) 6:4, 6:0, 3:6, 6:1;

Roberto Bautista (Špa/17) - John Millman (Avs) 6:2, 6:2, 0:6, 6:1;

Nikoloz Bazilašvili (Gru) - Gilles Simon (Fra/31) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1;

Viktor Troicki (Srb) - Jevgenij Donskoj (Rus) 7:6 (4), 6:4, 6:0;

Steve Johnson (ZDA/25) - Yuichi Sugita (Jap) 6:3, 6:3, 6:7 (4), 6:7 (3), 6:3;

Sergij Stahovski (Ukr) - Yen-Hsun Lu (Tvn) 6:3, 6:4, 7:6 (4);

Diego Schwartzman (Arg) - Andrej Rubljev (Rus) 0:6, 6:4, 6:2, 6:7 (3), 9:7;

Novak Đoković (Srb/2) - Marcel Granollers (Špa) 6:3, 6:4, 6:2;

Rafael Nadal (Špa/4) - Benoit Paire (Fra) 6:1, 6:4, 6:1;

David Goffin (Bel/10) - Paul-Henri Mathieu (Fra) 6:2, 6:2, 6:2;

Simone Bolelli (Ita) - Nicolas Mahut (Fra) 6:4, 6:2, 6:2

Roland Garros, 1. krog, ženske:

Caroline Wozniacki (Dan/N.11) - Jaimee Fourlis (Avs) 6:4, 3:6, 6:2;

Catherine Bellis (ZDA) - Quirine Lemoine (Niz) 6:3, 3:6, 6:1;

Kiki Bertens (Niz/18) - Ajla Tomljanovic (Avs) 4:6, 6:1, 6:1;

Shuai Zhang (Kit/32) - Donna Vekić (Hrv) 7:5, 6:4;

Garbine Muguruza (Špa/4) - Francesca Schiavone (Ita) 6:2, 6:4;

Anett Kontaveit (Est) - Monica Niculescu (Rom) 7:5, 6:1;

Johanna Larsson (Šve) - Natalija Vihljanceva (Rus) 6:4, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz/27) - Myrtille Georges (Fra) 6:3, 6:0;

Richel Hogenkamp (Niz) - Jelena Janković (Srb) 6:2, 7:5;

Ons Jabeur (Tun) - Ana Bogdan (Rom) 6:3, 6:4