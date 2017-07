Nosilci brez težav v naslednji krog Wimbledona

Eden glavnih favoritov v konkurenci posameznikov Roger Federer se ni pretirano namučil v uvodnem dvoboju letošnjega Wimbledona. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa je v naslednji krog turnirja napredoval po le 43 minutah, ko je njegov ukrajinski tekmec Aleksander Dolgopolov dvoboj predal zaradi poškodbe gležnja pri vodstvu Švicarja s 6:3, 6:0. Petintridesetletni Federer je v Wimbledonu slavil sedemkrat, in sicer v letih 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 in 2012. Tretji nosilec turnirja za grand slam v Angliji se bo v 2. krogu pomeril z boljšim iz dvoboja med Srbom Dušanom Lajovićem in grškim kvalifikantom Stefanosom Tsitsipasom. "Tukaj sem sem vedno zelo dobro počutil, tako da je tukaj, kot da bi igral doma, imel sem neverjetno podporo s tribun. Wimbledon me vedno obravnava, kot da bi bil domači igralec. Žal moji navijači niso imeli prav veliko od tenisa danes, kljub temu pa se že veselim novega obračuna na tem neverjetnem turnirju. Res sem vesel, da lahko igram tukaj. Moj glavni cilj je bil, da znova zaigram tukaj, potem ko sem lani izgubil v polfinalu. Želel sem si, da bi prišel sem brez poškodb in da bi potem videl, kako visoko lahko pridem," je dejal ljubljenec angleškega občinstva, potem ko je osvojil svojo še 85. wimbledonsko zmago, s katero je prehitel legendarnega Jimmyja Connorsa za nov wimbledonski mejnik.

Novak Đoković se je brez večjih težav uvrstil v 2. krog tretjega grand slama v sezoni v Wimbledonu. (Foto: AP)

Po predaji tekmeca je v 2. krog napredoval tudi drugi nosilec, trikratni zmagovalec turnirja za grand slam v Wimbledonu, Novak Đoković. Slovak Martin Kližan je namreč dvoboj proti Srbu predal zaradi poškodbe mečne mišice pri izidu 3:6 in 0:2 ter po vsega 40 minutah. Đoković bo v drugem krogu igral proti Čehu Adamu Pavlaseku. Zanimivo, da je v uvodnih dveh dneh turnirja dvoboje predalo kar šest tekmovalcev v moški konkurenci. Zadnji je bil Srb Janko Tipsarević, ki je bil na igrišču zgolj četrt ure ter je predal dvoboj v prvem nizu, menda zaradi poškodbe desne stegenske mišice, po vodstvu Jareda Donaldsona s 5:0. Tipsarević bo za 15 minut igre še vedno prejel ček v višini 39.852 evrov, kolikor pripada igralcem in igralkam za nastop v 1. krogu. "Videl sem, da je imel težave že ob prihodu na stadion. Seveda se nisem ukvarjal z njegovimi težavami, ampak sem se skušal posvetiti svoji igri in načrtu. Mislim, da sem dobro serviral in dosegal sem brejk točke takrat, ko je bilo to pomembno. Drugače pa lahko samo rečem, da je odlično, ko znova igram na osrednjem stadionu Centre Court. To je zibelka svetovne teniške zgodovine in seveda, da si nisem želel, da bi se dvoboj končal na takšen način," pa je bil komentar nekdanjega prvega igralca sveta Đokovića.

Prva teniška igralka sveta, Nemka Angelique Kerber, se je brez večjih težav uvrstila v drugi krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Prvopostavljena igralka ženskega dela turnirja je v prvem krogu s 6:4 in 6:4 premagala ameriško kvalifikantko Irino Falconi. Nemka bo v drugem krogu igrala proti Belgijki Kirsten Flipkens, ki je ugnala Japonko Misaki Doi. Kerberjeva je lani igrala v finalu Wimbledona, v njem jo je premagala Američanka Serena Williams. "To je bil res en zelo dober uvodni dvoboj. Prvi krogi na turnirjih za grand slam so vedno zelo naporni, še zlasti potem, ko sem letos izgubila prvi dvoboj v Parizu. Razmišljala sem le, kako dobiti naslednjo točko ter se trudila najti svoj ritem," je dejala Kerberjeva.



V 2. krog so napredovali tudi tretja nosilka Čehinja Karolina Pliškova, petopostavljena Danka Caroline Wozniacki, šesti nosilec Kanadčan Miloš Raonić, Francoz Gael Monfils, Argentinec Juan Martin Del Potro, Bolgar Grigor Dimitrov, Američan John Isner, Čeh Tomaš Berdych, Španka Garbine Muguruza, Poljakinja Agnieszka Radwanska in Francozinja Kristina Mladenović.