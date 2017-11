Nova 'nočna mora' za Marijo Šarapovo - je ali ni vpletena v nepremičninsko goljufijo v Indiji?

Marija Šarapova je leta 2012 obiskala Indijo, kjer je podprla gradnjo luksuznega stanovanjskega naselja v bližini indijske prestolnice New Delhi. V sklopu naselja, ki so ga kasneje poimenovali Ballet by Sharapova, naj bi bila tudi teniška akademija in pristajališče za helikopterje.

Podjetje Homestead Infrastructure Development, ki je načrtovalo naselje, je opeharilo kupce, od katerih je pobralo milijone evrov preplačil, čeprav iz velikopoteznega načrta ni bilo na koncu nič in kupci posledično za svoj denar niso dobili želenih nepremičnin.

Marijo Šarapovo po dopinški aferi zdaj obtožujejo še vpletenosti v domnevno nepremičninsko goljufijo v Indiji. (Foto: AP)

"Vsaka slavna oseba, ki podpre projekt, postane agent za to podjetje. V naselje ne bi nihče vložil, če za njim ne bi stalo ime Šarapove," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Piyush Singh, pravni zastopnik enega od ogoljufanih kupcev.

Ruska teniška lepotica se je lani znašla sredi dopinškega škandala. Na turnirju za grand slam v avstralskem Melbournu je bila namreč pozitivna na snov meldonij, ki so ga šele 1. januarja 2016 uvrstili na seznam prepovedanih poživil. 30-letnici so izrekli 15-mesečno kazen prepovedi udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, v teniško karavano pa se je znova vrnila letos aprila.

Ruska teniška lepotica velja za eno najpremožnejših športnic. Zmagovalka petih turnirjev za grand slam naj bi s turnirskimi nagradami in sponzorskimi pogodbami zaslužila 243 milijona evrov. Leta 2015 je po podatkih revije Forbes vsega skupaj zaslužila 25 milijonov evrov, od tega so vsaj 19,4 milijona evrov nekdanji prvi teniški igralki sveta prinesle sponzorske pogodbe z multinacionalkami in trgovskimi znamkami, kot so Nike, Porsche, Head, Evian, Tag Heuer in kozmetika Avon.