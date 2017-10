Nova pridobitev slovenske ženske rokometne reprezentance: Po 'Tončku' Slovenija dobila še 'Betko'

Elizabeth Omoregie, od leta 2014 rokometašica Krima Mercatorja, je prejela slovensko državljanstvo. Omoregiejeva je v Slovenijo prišla iz Bolgarije, kjer dve sezoni rokometa ni igrala, v dresu ljubljanskega kluba pa je z odličnimi igrami opozorila nase.

Omoregiejeva (zgoraj levo) je prejela slovensko državljanstvo. (Foto: Miro Majcen)

Prejela je že več posameznih nagrad za najboljšo evropsko rokometašico, s hitrim učenjem slovenskega jezika in svojo odprtostjo pa je stopila v srca ljubiteljev rokometa.

Med minulo sezono, v kateri je bila dolgo časa poškodovana, je brez pomisleka podaljšala pogodbo in bo v Ljubljani ostala vsaj do leta 2020.

"Rada bi se zahvalila vsem, ki mi pomagajo že vse od prihoda v Slovenijo. Tu mi je res zelo všeč, v ekipi se odlično razumemo, prav tako tudi z dekleti iz reprezentance. Vesela sem, da lahko ostanem tu, da sem del odlične ekipe, s katero verjamem, da bomo že kmalu stale na vrhu Evrope. Komaj čakam nadaljevanje sezone, želim si, da bi vse skupaj igrale odličen rokomet in navdušile vse za to čudovito igro," je dejala Omoregiejeva, ki se je očetu Nigerijcu in mami Bolgarki rodila v Atenah.

"Elizabeth v klubu izkazuje izreden potencial ter kvaliteto in velja za eno ključnih nosilk igre. Glavni cilj slovenske rokometne reprezentance je nastop na olimpijskih igrah leta 2020. V zadnjem obdobju pa imamo težave pri izbiri igralk na levem zunanjem. Z Omoregiejevo bomo pridobili raznovrstnost v napadu in tudi v obrambi, saj je ena ključnih igralk. Njena prisotnost pripomore tudi k boljšemu razvoju mladih igralk. Sam je pripravljena pomagati v daljšem obdobju, kar je za nas izjemnega pomena, saj bomo z njo lažje dočakali razvoj igralk iz kadetskih in mladinskih vrst," pa je zadovoljen z novostjo trener Krima Mercatorja in selektor slovenske reprezentance Uroš Bregar.